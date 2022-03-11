Когда помогать людям в радость

В Осинском городском округе работал студенческий отряд «Десанта Прикамья»

В деревне Пермякова большой праздник. На площадке возле дома культуры собрались на Масленицу ребятишки и сельская молодёжь. Пермские ребята из студенческого отряда «Млечный путь» развлекали сельчан играми, водили хороводы и угощали блинами. Уличные гуляния прошли на ура. Студенты приготовили мастер-классы и праздничный концерт. Благодарные жители подарили студенческому отряду много аплодисментов, тёплых улыбок и добрых слов.

– У нас в гостях «Десант Прикамья». Студенты очень дисциплинированные, интересные и разносторонние. Мы их очень ждали и приготовили для них небольшой информационный блок, хотим познакомить их с тепличным комплексом, а также познакомить с историей нашей деревни. Хотелось бы, чтобы ребята приезжали к нам и летом. Сегодня состоится ещё турнир по волейболу между пермскими ребятами и нашими школьниками. Болеть придёт вся деревня. Мы просто в восторге от общения с отрядом, не хочется теперь с ними расставаться, – говорит Наталья Драчёва, заведующий домом культуры в деревне Пермякова.

В этом году молодёжная патриотическая акция «Десант Прикамья» стартовала 25 февраля на территории Пермского аграрно-технологического университета. На сезон 2022 года выехали более 300 бойцов – 13 отрядов «Десанта Прикамья». Они отправились в отдалённые районы Пермского края, где в течение десяти дней они проводили социальную работу в сельских территориях.

Цель акции – создание условий для профессионального самоопределения и повышения уровня социальной активности, воспитания духа патриотизма у молодёжи. За этой большой целью стоят месяцы усердных репетиций уличных гуляний, десятки выходов на акцию «Десант одного дня», собрания, встречи, обучающие мероприятия.

– Программа у нас разнообразная: это и мастер-классы, и шефская помощь. Мы посещаем людей по адресам, которые нам предоставляют в сёлах и деревнях, носим дрова, убираем снег, помогаем, чем можем, показываем концерты, проводим мероприятия. сегодня, например – это уличные гуляния в честь Масленицы. Всё прекрасно, люди здесь очень добрые, отзывчивые. После каждого концерта мы дарим им маленький символ нашего отряда – ракету. Все нам рады и благодарны, что мы приехали. Сельчане спрашивают нас, что вас мотивирует, мы отвечаем, что просто хотим помогать людям, и это действительно круто, – рассказывает Игорь Старков, командир отряда десанта «Млечный путь».

В этот раз в Осинский городской округ приехали 29 студентов из Перми, многие из них участвуют в акции не в первый раз. Студенческий отряд посетил Паль, Горы, Гамицы, Новозалесново, Рейд, Пермякова и закончили свою поездку в городе Оса, где также провели уличные гуляния, мастер-классы и дали концерт во Дворце культуры «Нефтяник». Кроме развлекательной программы, шефской помощи, участники акции провели мероприятия по профориентации молодежи и рассказали о деятельности молодежных студенческих отрядов.

– Я приезжаю в Осинский округ уже второй год подряд. Специально взяла отпуск как раз на эти десять дней для того, чтобы провести время со своим любимым отрядом, поездить по селам поволонтёрить. Где бы мы ни были, нас всегда очень тепло и радостно встречают, на концертах всегда много аплодируют, приятно работать в такой атмосфере, – говорит Анна Антипьева, комиссар отряда «Млечный путь».

Акция в регионе проводится восьмой год. В прошлом, 2021 году более 13 000 человек из 11 муниципалитетов края являлись благополучателями МПА «Десант Прикамья». На выезд участники подготовили традиционную программу, состоящую из зажигательных концертов, спортивных мероприятий, уличных гуляний, профориентационных встреч и мастер-классов для школьников.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил значимость проведения «Десанта Прикамья: «Это очень хорошая инициатива. После таких выездов в территории, где ребята оказывают адресную помощь пожилым жителям, работают вожатыми у школьников и наставниками у старшеклассников, организуют праздники, концерты и тому подобное. Самое главное, что после таких визитов в территории мы всегда получаем очень добрые отзывы от местных жителей. Это говорит о том, что участники акции подходят к своему делу с душой и искренне стараются помочь. Очень важно, что они готовы многое сделать для родного Пермского края».

Молодежная патриотическая акция «Десант Прикамья» направлена на развитие волонтёрского движения в регионе и проводится с 2015 года. Инициатива включена в состав Всероссийской патриотической акции «Снежный десант российских отрядов». Организаторы события – Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края. Проект «Десант Прикамья» реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

В 2021 году по итогам пятого Съезда молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» пермские студенты были признаны лидерами движения в России. По словам главы региона, активистов студотрядов из Прикамья знают не только в Пермском крае. «Мы заинтересованы в том, чтобы наша молодежь принимала участие в различные рода мероприятиях по всей России. И, конечно, будем рады, если кто-то из бойцов других регионов, глядя на прикамцев, решит связать свою жизнь с нашим краем», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Как сообщили в региональном штабе студенческих отрядов, при определении лучшего подразделения в России организации оценивались по ряду показателей. Среди из них – массовость движения. В этом году, к примеру, трудовые каникулы выбрали для себя более 2,5 тысяч студентов Прикамья. Отряды работали как на объектах родного региона, так и за его пределами по основным направлениям: строительное, педагогическое, сервисное, сельскохозяйственное, медицинское, отряды проводников. К студентам присоединились и школьники. В составе трудовых отрядов подростков они помогали вожатым, экологам, организаторам городских и краевых мероприятий.

Кристина ТАТАРНИКОВА

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