Налоговый возврат за занятия спортом

Жители Пермского края смогут получить налоговый вычет за оплату занятий спортом.

Как пояснили в региональном Минспорта, налогоплательщикам вернется 13 % от расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, но не больше 15,6 тыс. рублей в год.

Напомним, 1 августа вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2021 № 88-ФЗ, подписанный президентом страны Владимиром Путиным, согласно которому россияне могут получить социальный налоговый вычет за занятия фитнесом. Такая возможность появится с 2023 года, когда по декларации за 2022 год будут начислять возврат за подоходный налог. При этом спортивные занятия должны проходить в компании, которая состоит в специальном перечне Министерства спорта России. К проекту присоединились 90 физкультурно-спортивных организаций Прикамья, в том числе и осинские спортивные организации: МАУ «Спортивная школа», МБУ «Спортивная школа имени В.А. Лобанова», ИП Ожгибесов П.В.

Заявление на вычет в налоговую службу могут направить люди, оплатившие физкультурно-оздоровительные услуги за себя или за своих несовершеннолетних детей. Для оформления компенсации потребуются следующие документы: квитанция об оплате из физкультурно-оздоровительного центра; скан договора на получение услуг; сведения о доходе по образцу 2-НДФЛ; заявление на компенсацию; если оформляется за ребенка, то необходима копия свидетельства о рождении.

Отметим, в Прикамье ведется активная работа по привлечению населения к спорту и здоровому образу жизни. Для этого строятся и реконструируются спортивные объекты, проводятся бесплатные тренировки для сдачи нормативов ГТО. Согласно нацпроекту «Демография», инициированному президентом России Владимиром Путиным, к 2030 году доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть 70%.

Источник – www.permkrai.ru