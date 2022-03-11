На заседании Cовета по экологии под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина обсудили проекты «Цифровой двойник Камы» и «География без границ», разработанные учеными Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

Дмитрий Махонин отметил значимость вовлечения жителей в реализацию проектов в сфере экологии. «В Пермском крае насчитывается более 360 особо охраняемых природных территорий – по их площади мы занимаем 1 место среди регионов в Приволжском федеральном округе. Для нас важно бережно сохранять природу и эффективно использовать потенциал особо охраняемых территорий для развития туризма. Но при этом важно, чтобы в реализации любых проектов в сфере экологии активно участвовали сами жители, а главное – делали это осознанно. Поэтому одно из требований времени сегодня заключается в изменении отношения людей к экологическим вопросам. Для достижения этой цели особое значение имеет повышение уровня экологического образования», – подчеркнул губернатор.

Декан географического факультета Андрей Зайцев ПГНИУ представил предложения по реализации в Прикамье концепции экологического образования – проекта «География без границ». Он направлен на совершенствование эколого-географического образования в школах и вузах региона.

Ученый пояснил, что география – это предмет, наиболее подходящий для развития пространственного, экологического и стратегического мышления – навыков, необходимых в современном мире. «В последние годы наблюдается резкое снижение числа выпускников, сдающих географию. Фиксируется недостаточный уровень знания у школьников по этому предмету. На наш взгляд, проблемы обусловлены дефицитом кадров для реализации стратегических задач пространственного развития, нехваткой цифрового контента и схоластической доставкой географических знаний, недостатком школьных НИР-проектов и методической поддержки со стороны вузов, а также не хватает инструментов коммуникации школа-вуз-работодатель», – сказал Андрей Зайцев.

Декан сообщил, что в рамках реализации инновационного образовательного проекта «География без границ» планируется обеспечить школы цифровым контентом по региональной географии и краеведению, что позволит расширить знания детей о регионе. Также учителя географии России получат дополнительные электронные ресурсы, упрощающие организацию и проведение школьных научных исследований в области наук о Земле и краеведению. Это позволит увеличить количество школьников, сдающих экзамен по географии, как следствие вырастет приток абитуриентов в вузы на эту специальность и кадров на предприятия и в организации. Но самое главное – вовлечение ребят в углубленное изучение вопросов, связанных с экологией, будет менять культуру отношения к природе, которую сегодня необходимо прививать всем жителям, вне зависимости от их выбора профессии.

Глава Прикамья поддержал инициативу по реализации проекта «География без границ» и поручил доработать проект, а затем вынести его на обсуждение Наблюдательного совета ПГНИУ, либо представить на другой площадке. «Нам необходимо организовывать профильные классы в школах и вовлекать в образовательный процесс по данному направлению университеты и ученых, владеющих самыми современными знаниями», – заметил Дмитрий Махонин.

Источник – www.permkrai.ru