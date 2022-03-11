12 студентов из Прикамья – в полуфинале

В полуфинале Всероссийского конкурса «Флагманы образования. Студенты» Прикамье представят 12 участников, в том числе Эвелина Бутакова, выпускница Осинской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Российской Федерации В.П. Брюхова, ныне студентка филологического факультета Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.

Участники успешно прошли этап дистанционного тестирования. Теперь конкурсантам предстоит выступить на окружных полуфиналах, которые пройдут в марте и апреле в восьми городах России.

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет стал лидером в Приволжском федеральном округе среди организаций высшего образования по количеству участников, успешно прошедших дистанционный этап.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что инициативы молодых и активных людей имеют особое значение для будущего региона. «Пермский край – это территория развития молодёжи. Мы заинтересованы, чтобы каждый школьник и студент мог проявить свои способности и таланты, а их лучшие проекты и инициативы были реализованы. Мнение молодежи ценно, так как сегодня именно она во многом определяет будущее Прикамья. Мы продолжим создавать условия, чтобы вам было комфортно жить и учиться в Пермском крае», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Отметим, конкурс «Флагманы образования. Студенты» направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных студентов вузов и колледжей. Призёры получат возможность пройти образовательные программы и стажировки во Всероссийских детских центрах «Смена» и «Океан», а также подарки от партнеров соревнований.

Источник – www.permkrai.ru