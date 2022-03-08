Клипы «ВКонтакте» стало смотреть вдвое больше людей

Пресс-служба соцсети сообщила, что просмотры и загрузки клипов «ВКонтакте» выросли вдвое и поставили новый рекорд.





Представители «ВКонтакте» также рассказали о «новых ярких активностях» на площадке клипов с призовым фондом в 100 млн рублей. «Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей,» – отметили в пресс-службе «ВКонтакте».



Размещать клипы «ВКонтакте» – альтернатива для российских блогеров, которые раньше выкладывали контент в TikTok. Эта китайская соцсеть временно приостановила распространение контента и проведение прямых эфиров для пользователей из России. Решение связано с законом об ответственности за распространение ложной информации о деятельности вооруженных сил, призыв к санкциям и так далее.