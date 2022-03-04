Об административной ответственности за проведение несогласованных публичных мероприятий

Министерство территориальной безопасности Пермского края располагает информацией, что в социальных сетях и мессенджерах размещаются призывы к проведению в выходные дни незаконного массового публичного мероприятия в форме шествия.



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В соответствии с действующим законодательством, публичные мероприятия предварительно согласовываются с органами власти.

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Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщает, что никаких уведомлений в органы государственной власти и органы местного самоуправления о согласовании публичного мероприятия в эту дату не подавалось.

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Таким образом, проведение несогласованного публичного мероприятия и размещение публичных призывов к участию в нем – незаконно, организаторы и участники подобных мероприятий могут быть подвергнуты административной ответственности.

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Действующим законодательством предусмотрены виды административной ответственности: административный штраф в размере от 10 до 50 тыс. рублей, обязательные работы, а также административный арест до 15 суток в зависимости от характера совершенных правонарушений.