Дмитрий Махонин: Мы сохраняем все социальные обязательства перед жителями края

С целью успешной реализации начатых проектов губернатор поручил Минстрою Прикамья проанализировать проектно-сметную документацию по возводимым объектам, в первую очередь детских садов, школ и поликлиник, для корректировки с учетом санкций, вводимых против России.

Сегодня, 2 марта, на заседании Правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили вопрос принятия необходимых мер, направленных на усиление контроля за социальной стабильностью в Прикамье.

«Мы все следим за ситуацией на Украине, а также за санкциями, которые вводятся в отношении нашей страны. Задача Правительства региона – принять максимум усилий для сохранения стабильной ситуации в экономике и в социальной сфере. Мы уже обсуждали вопрос об усилении работы оперативного штаба по мониторингу цен на товары первой необходимости. Видим, что ряд поставщиков, пользуясь обстановкой, возможно, незаконно пытаются поднять цены на ряд товаров, в том числе тех, которые используются при строительстве социальных объектов. Необходимо определить наши дальнейшие действия в этом вопросе, чтобы контролировать ситуацию и минимизировать риски срывов реализации проектов», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Заместитель председателя Правительства Пермского края – министр промышленности и торговли Алексей Чибисов, курирующий экономический блок, доложил, что, по поручению главы Прикамья, работа межведомственного оперативного штаба по мониторингу цен была активизирована. Кроме членов Правительства Пермского края в состав штаба входят сотрудники Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Прокуратуры Пермского края. «Мы договорились об оперативном обмене информацией для своевременного принятия мер в случае выявления фактов необоснованного роста цен», – сказал Алексей Чибисов.

Он также сообщил о текущей ситуации с ценами. «Если говорить о продовольственных товарах, сейчас мы видим стабильную обстановку. Те сообщения, которые появляются в социальных сетях о росте цен на отдельные товары в 1,5-2 раза, не подтверждаются. Они являются фейковыми, направленными на подогревание ажиотажа и повышение покупательского спроса. Кроме того, в настоящее время крупные сети, работающие в Пермском крае, такие как «Лента», «Пятерочка», «Монетка», «Магнит» и другие – все они увеличили запасы по основным группам продовольствия с 2 до 3 недель, чтобы обеспечить стабильное снабжение населения», – отметил зампред.

При этом Алексей Чибисов акцентировал, что в вопросе реализации непродовольственных товаров, в том числе строительных материалов, ситуация иная. «Здесь фиксируется неофициальная приостановка отгрузки продукции. С 1 марта мы начали взаимодействовать с производителями промышленных и строительных товаров: информируем их, что при незаконной приостановке отгрузки мы будем принимать самые жесткие меры, в том числе привлекая Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру с целью профилактики дефицита промышленных материалов», – сказал Алексей Чибисов.

Он пояснил, что оперативный штаб по мониторингу цен будет собираться с периодичностью не реже раза в неделю, в случае возникновения внештатных ситуаций – экстренно.

В ходе обсуждения вопроса Дмитрий Махонин подчеркнул, что контроль и регулирование вопросов, касающихся цен на стройматериалы, особенно важен, так как в последний год драйвером развития экономики региона была жилищная сфера. В связи с тем, что сейчас увеличиваются процентные ставки по ипотечным кредитам и меняется обстановка с поставками материалов, нужно понимать планы компаний на ближайшее время и совместно выработать стратегию действий в текущих обстоятельствах.

Дмитрий Махонин также отметил, что для этого Министерству строительства Пермского края нужно оперативно провести анализ проектно-сметной документации (ПСД) по возведению соцобъектов в регионе. «Важно определить, какие строительные и другие товары, заложенные в ПСД, попадут под санкции, и проработать вопрос о их замене альтернативными материалами. Прорабатывать подходы и координировать работу в этом направлении должен межведомственный коллегиальный орган. Это обеспечит возможность принимать максимально прозрачные решения, понятные в том числе представителям надзорных органов», – акцентировал губернатор.

Отметим, на сегодня Минстроем Прикамья уже создан оперативный штаб по отслеживанию цен на строительные материалы для незамедлительного реагирования на изменения стоимости материалов и оборудования. Этот орган будет собирать и анализировать достоверность информации о наличии фактов резкого повышения цен на материалы и оборудование. В министерстве сообщили, что для оперативного решения вопросов подрядным организациям необходимо срочно сообщать о фактах необоснованного повышения цен. Кроме того, с подрядными организациями, строящим социальные объекты в Прикамье, уже начато взаимодействие по анализу ПСД для возможной корректировки.

В завершении обсуждения вопроса Дмитрий Махонин подчеркнул, что на сегодня Пермский край не сворачивает ни один из реализуемых в регионе проектов, в том числе инвестиционных, а также с применением механизма государственно-частного партнерства. При этом все социальные обязательства перед жителями Прикамья также сохраняются. «Для этого Министерству финансов Пермского края поручено проанализировать те расходные статьи бюджета, которые, скорее всего, не будут реализованы – например, на ряд спортивных и публичных мероприятий, концертов и других. К этой работе, которая уже ведется, необходимо подключиться всем министерствам, чтобы где возможно, сократить запланированные расходы. Это нужно, чтобы в дальнейшем перераспределить эти средства на другие статьи расходов, которые мы обязаны исполнить», – подчеркнул Дмитрий Махонин.