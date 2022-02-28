Дмитрий Махонин: «Принимаем все меры для сохранения в крае социальной и экономической стабильности»

По словам губернатора, следует сделать все, чтобы жители Прикамья не ощутили на себе последствий санкций, вводимых в отношении нашей страны, и не допустить срыва реализации запланированных проектов развития региона.

Сегодня, 28 февраля, на аппаратном совещании губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал ряд поручений в связи с вводимыми в отношении России санкционными мерами.

«Каждый из нас следит за ходом специальной операции по защите Донбасса. Считаю, что в нынешней ситуации нам всем необходимо консолидировать силы и поддержать главу государства в принятых им решениях. Главное, что мы можем сделать сейчас со своей стороны – принять все необходимые меры для сохранения в нашем регионе социальной и экономической стабильности», – подчеркнул губернатор.

Глава Прикамья поручил Минпромторгу Прикамья активизировать работу регионального оперативного штаба по мониторингу цен. Это нужно сделать, так как появились сообщения о том, что уже поднялись либо в ближайшее время повысятся цены на ряд товаров, в том числе на продукты и лекарства. По словам Дмитрия Махонина, важно оперативно анализировать достоверность информации, и, если факты будут подтверждаться – привлекать УФАС, прокуратуру и другие ведомства для проверки законности и обоснованности повышения цен.

Напомним, что оперштаб по мониторингу цен уже подтвердил свою эффективность весной 2020 года, в первые месяцы распространения коронавируса, когда наблюдался кратковременный ажиотажный спрос на товары первой необходимости.

Кроме того, в ходе аппаратного совещания Дмитрий Махонин поручил заместителям председателя Правительства Пермского края Ольге Антипиной и Алексею Чибисову, а также главе Минстроя Прикамья Андрею Колмогорову оперативно организовать встречи с представителями финансовых организаций и бизнес-сообщества, в том числе строительного сектора. С ними предстоит обсудить текущую ситуацию и дальнейшие перспективы реализации проектов в регионе в связи с возможными изменениями цен. План мероприятий по организации встреч с отраслевыми экспертами необходимо подготовить ко 2 марта.

Также глава региона подчеркнул, что все проекты в настоящее время реализуются в штатном режиме. «Мы должны принять максимум мер для того, чтобы жители Пермского края не ощутили на себе последствия санкций, принятых в отношении нашей страны. Кроме того, важно не допустить срыва реализации запланированных проектов развития региона. В целом на сегодня Пермский край обеспечен всем необходимым», – акцентировал Дмитрий Махонин.