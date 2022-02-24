Дмитрий Махонин поддержал инициативу расширения Службы социальных участковых в Прикамье

Кроме того, губернатор поручил проработать вопрос о создании в Перми Центра карьеры.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с министром социального развития региона Павлом Фокиным, на которой обсудили итоги работы соцслужб за 2021 год и планы на 2022 год.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что поддержка социально незащищенных жителей Пермского края остается одной из ключевых задач для краевого Правительства, поэтому работа регионального Минсоцразвития имеет особое значение. «Несмотря на серьезную нагрузку на краевой бюджет, мы в полном объеме сохраняем социальные расходы. Увеличиваем и количество выплат, и объемы финансирования на меры соцподдержки: на три года на эти цели заложено 107 млрд руб. Регион участвует в федеральных проектах, направленных на снижение уровня бедности и другие – эту тенденцию надо сохранять. Кроме того, для нас важны такие вопросы, как обеспечение жильем социально незащищенных жителей – многодетных семей, детей-сирот и других. Также следует оценить эффективность наших уникальных проектов, таких как Служба социальных участковых. Особое значение имеет ситуация на рынке труда. Долгое время регион занимал последние места по уровню безработицы, показатель был выше среднероссийского. Сейчас мы занимаем 9 место в Приволжском федеральном округе по уровню безработицы – надо стремиться к улучшению показателей», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Министр социального развития Пермского края Павел Фокин сообщил, что за последние годы идеология работы социальной службы была существенно преобразована. «Мы ушли от «раздачи» пособий, потому что важнее решать те конкретные проблемы, с которыми люди сталкиваются. Так как значительная часть возникающих вопросов касается межведомственного взаимодействия, наша служба стала связующим звеном. Эффективность такого подхода отражается в конкретных показателях. Например, за 2021 год на 50% сократилась численность неработающих граждан трудоспособного возраста за счет трудоустройства и получения дохода. В 3 раза снизилась численность безработных, состоящих на учете, на столько же сократился показатель регистрируемой безработицы. По численности занятого населения мы улучшили показатель на 1,6%: это говорит о том, что службе занятости удается выстраивать конструктивные отношения с работодателями, они заинтересованы в сотрудничестве в вопросах подбора и подготовки специалистов под свои потребности – эта работа будет продолжена», – сказал министр.

В частности, Минсоцразвития меняет подходы в работе служб занятости, повышая доступность услуг. Например, в 2021 году в 25 филиалах МФЦ начали работать специалисты, которые помогают людям в подборе вакансий. В 2022 году они будут открыты еще в 22 МФЦ в территориях.

По словам Павла Фокина, удалось улучшить показатель уровня бедности, который сегодня является одним из основных при оценке работы регионов: в Прикамье на сегодня он составляет 13,6%, по прогнозам за 2021 год он составит не более 11,9%.

Глава Минсоцразвития пояснил, что за 2021 год удалось улучшить показатель снижения числа малоимущих семей, вышедших из-за черты бедности. Благодаря тому, что людям помогают найти подходящую работу, обеспечивают сопровождение в решении вопросов, семьям удается выбраться из сложной ситуации и улучшить уровень жизни. Количество таких семей за год снизилось более чем на 30%.

Министр сообщил, что в 2022 году работа по повышению уровня доходов граждан и снижению уровня бедности будет продолжена, в том числе в части реализации социальных контрактов. По данным министерства, в прошлом году было заключено почти 3,7 тыс. социальных контрактов. В планах на этот год выйти на показатель не менее 7 тыс.: это будет возможно при условии получения дополнительных средств федерального бюджета, в настоящее время ведутся переговоры с Минтруда РФ.

Павел Фокин отметил, что одним из основных принципов работы социальных служб Прикамья является адресная помощь, которую оказывает Служба социальных участковых. Это уникальный проект, который создан в Прикамье и действует уже четвертый год и на сегодня состоит из 265 специалистов. Их работа охватывает порядка 240 тыс. жителей из приоритетных категорий – пожилых и одиноких людей, маломобильных граждан, многодетных, лиц, находящихся в трудных жизненных ситуациях и других. Соцучастковые работают во всех территориях региона. Основная их задача – заниматься выявлением, паспортизацией и находиться на прямом контакте с людьми, которые нуждаются в индивидуальной поддержке. В настоящее время региональные Минсоцразвития и Минфин изыскивают внутренние резервы для расширения Службы соцучастковых, чтобы они могли приходить к людям чаще, когда это требуется, и увеличить охват населения.

Руководитель Минсоцразвития сообщил, что значительное внимание уделяется реализации программы «Молодая семья»: за 2021 год более 2 тыс. из них улучшили свои жилищные условия. На 2022 год объем федерального финансирования по программе увеличен, уже заключены соглашения со всеми муниципалитетами Пермского края, а также активно идет работа по выдаче сертификатов. Кроме того, средства, предусмотренные в краевом бюджете на текущий год на реализацию региональной составляющей программы, позволят обеспечить выплаты в размере 10% по этому направлению всем семьям, которые находятся в очереди.

Министр сообщил, что еще одно важное направление работы – обеспечение жильем детей-сирот. Если в 2021 году эту меру поддержки получили 152 человека, то на 2022 год предусмотрены средства на сертификаты более чем 300 льготникам. По поручению губернатора Дмитрия Махонина министерством был проработан вопрос по изменению стоимости кв. метра и по дифференцированному подходу к размеру выплат – в зависимости от стоимости жилья в конкретной территории выплаты по сертификатам составят от 1,5 до 1,9 млн руб.

В ходе встречи Дмитрий Махонин подчеркнул необходимость исполнения социальных обязательств по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и репрессированных граждан. Павел Фокин ответил, что ветераны жильем обеспечены, а в случаях, если появляется информация о нарушении чьих-либо прав, вопрос решается адресно. Что касается репрессированных, то средства, предусмотренные в бюджете края на 2022-2023 гг. позволят полностью обеспечить жильем эту категорию жителей.

Глава Минсоцразвития также сообщил, что еще одна из ключевых задач, которую министерство планирует решать в 2022 году – это упрощение процедуры назначения мер социальной поддержки гражданам. Предполагается организовать процесс таким образом, чтобы людям не надо было собирать огромное количество справок, а ведомства сами предоставляли Минсоцразвития необходимую информацию.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что перевод процедуры назначения пособий и выплат в формат «единого окна» очень актуален, и поручил Минсоцразвития совместно с Министерством информационного развития и связи Прикамья очень тщательно прорабатывать этот проект.

Кроме того, глава Прикамья акцентировал внимание на значимость работы Службы социальных участковых, которую жители особо ощутили в условиях пандемии коронавируса. «Этот проект действительно необходимо расширять. Подготовьте и представьте предложения. Если потребуется дополнительное финансирование – будем обсуждать», – подчеркнул губернатор.

Глава Прикамья особо подчеркнул важность сокращения в регионе уровня безработицы и поставил задачу сделать все, чтобы с 9 места в ПФО переместиться в пятерку. При достижении этой цели он обратил внимание на продолжение модернизации службы занятости. «Сегодня один из приоритетов – помочь работодателям закрыть кадровую потребность. Очевидно, что нужен другой формат оказания услуг. В Перми надо создать современный центр карьеры, который будет решать вопросы подбора кадров под запросы работодателей, в том числе и на весь край. Необходимо подготовить предложения по концепции организации службы занятости в Перми и направить заявку на участие в пилотном проекте Минтруда РФ по комплексной модернизации службы», – отметил губернатор.

Также он акцентировал, что сегодня Минсоцу Прикамья необходимо решать локальную задачу – организовать прием вынужденных переселенцев, которые в ближайшие дни начнут прибывать в Пермский край. «Ситуация очень сложная, и мы не можем отказать в помощи тем, кто в ней оказался. Важно создать условия, в которых у эвакуированных с Донбасса будет все необходимое в период, пока они будут находиться в Прикамье», – подчеркнул Дмитрий Махонин.