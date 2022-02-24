78% жителей России готовы принять переселенцев из Донбасса

Об этом заявил сенатор Константин Долгов, опираясь на результаты недавнего опроса ВЦИОМ о готовности россиян принять жителей, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик.

«Принять и разместить у нас беженцев с Донбасса – решение правильное и с общегуманитарной точки зрения, и той точки зрения того, что в ЛНР и ДНР живет несколько сот тысяч граждан РФ», – рассказал Константин Долгов газете «Взгляд».

Сенатор заявил, что сейчас общество России проходит «тест на человеколюбие». При этом большинство россиян проходит его «более чем успешно». Об этом свидетельствует свежий опрос ВЦИОМ, согласно которому 78% россиян высказались о готовности принять эвакуированных жителей Донбасса.

«К тому же поддержка оказывается и в федеральном масштабе – уже более 40 регионов выразили готовность принять жителей Донбасса», – заметил парламентарий.

По его мнению, стоит обратить внимание на бездействие международных гуманитарных организаций. «Кстати, а где же правозащитники и гуманитарные общества из Евросоюза и США? Почему они молчат, когда дело касается жителей Донбасса? Почему такая избирательность? Сейчас маски сброшены, и видно, кто есть кто», – возмутился Константин Долгов.

Россия оперативно оказала помощь жителям Донбасса. Например, волонтеры и активисты молодежного крыла «Единой России» уже прибыли в пункты временного размещения. «Все наше общество солидаризуется с властями в помощи жителям Донбасса, которые близки нам – как этнически, так и ментально и духовно, и даже юридически», – заметил сенатор.