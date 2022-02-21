Осинская ЦРБ: есть развитие!

Осинская центральная районная больница давно стабильно держит курс на развитие. То и дело по этому поводу мы рассказываем нашим читателям хорошие новости.

За последние годы учреждение здравоохранения округа обрело современный внутренний облик, выполненный в едином стиле, здесь организована доступная среда крыльца медучреждения для маломобильных групп населения и автомобильная стоянка, прилегающая территория обустроена асфальтовыми дорожками и скамейками, установлено дополнительное уличное освещение, в помещении поликлиники проведена новая система вентиляции. Обновляется автопарк, материально-техническая база постоянно пополняется новым оборудованием.

Так, на страницах газеты «Осинское Прикамье» мы рассказывали, что декабре 2021 года в Осинской ЦРБ был установлен стационарный аппарат для рентгенографии, благодаря которому число обследуемых пациентов в Осе выросло на треть. «Ренекс-РЦ» закупили по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», которую активно поддерживает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Глава региона постоянно отмечает важность развития системы здравоохранения для удобства жителей. «Сегодня мы большое внимание уделяем модернизации первичного медицинского звена, ремонту больниц, расширению инфраструктуры – до 2024 года планируем построить в разных территориях Пермского края 24 новых объекта», – говорит он.

Дмитрий Николаевич также считает, что для успешной борьбы с болезнями важно своевременно их диагностировать. А для устранения последствий заболевания нужно создавать качественные условия для реабилитации. «Для этого мы ежегодно оснащаем новым современным высокоточным оборудованием не только медучреждения краевой столицы, но и районные больницы и сельские территории», – отмечает глава Прикамья.

Врачи говорят, что самое главное в мероприятиях реабилитации – это возврат когнитивных способностей человеческого мозга к работе, а затем, как следствие, восполнение отсутствующих активных движений в конечностях. Наукой доказано, что чем раньше начинается работа с головным мозгом по восстановлению повреждённых участков, тем процент возврата движения в конечностях значительно увеличивается.

Именно поэтому в конце прошлого года в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», реализующейся в рамках национального проекта «Здравоохранение» и по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина, в отделение неврологии поступило новое медицинское оборудование. С такими возможностями реабилитация и восстановление постинсультных больных стала наиболее эффективной и быстрой.

Напомню, что межрайонное отделение неврологии семь лет (с 2014 года) обслуживает четыре территории южного куста края: Осу, Барду, Елово и Чернушку. Здесь в ушедшем 2021 году произошли положительные перемены: на собственные средства больницы был проведён текущий ремонт отделения, заменена сантехника. В свою очередь руководством ОЦРБ был соблюдён ряд обязательных условий для прохождения процедуры лицензирования на новый вид деятельности – раннюю реабилитацию больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и неврологическими расстройствами: для структурного подразделения реабилитационного кабинета подготовлены площади, обучены кадры, получено положительное заключение Роспотребнадзора.

Кроме того, отделение оснастилось новым оборудованием: к уже имеющимся механическим добавились два цифровых велотренажёра для занятий пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

– Ранняя реабилитация подразумевает более быстрое возвращение пациента в строй уже на больничной койке. Начинается она с момента поступления больного в стационар. Со временем, когда у человека уже появляется возможность, он занимается в зале на специальных аппаратах, тренажёрах. С ним тесно работают инструктор-методист по лечебной физической культуре Наталья Мозжухина и инструктор-методист, массажист Александр Наумов. Именно благодаря усилиям этих специалистов разрабатывается моторика верхних и нижних конечностей пациентов, – рассказывает заведующий отделением неврологии Людмила Котомина.

До этого времени в зале уже имелись тренажёры «Имитрон» и «Степпер», которые применялись в качестве активной гимнастики и работали за счёт сил самого пациента. Но такие, конечно же, были не для каждого по возможности. Благодаря двум новым тренажёрам мы можем усадить пациента, зафиксировав его конечности, и установить индивидуальную программу с адекватной для него нагрузкой для получения необходимого результата, – отмечает инструктор по ЛФК Наталья Мозжухина.

И вот в отделении неврологии снова «пополнение». В рамках стандарта оснащения медицинских учреждений восстановительного профиля в кабинет реабилитации, действующий в составе первично-сосудистого отделения Осинской ОЦРБ, осуществлена плановая поставка оборудования. Закупки производились Министерством здравоохранения Пермского края. Всего с учётом предыдущих двух цифровых велотренажёров кабинет реабилитации оснастился 11 единицами современного медицинского оборудования. Это кинезотерапевтическая установка, позволяющая сформировать правильный статистический и двигательный стереотип, научиться контролировать положение тела в пространстве; комплекс для диагностики, лечения и реабилитации больных с двигательной патологией «Биокинект»; система для активной реабилитации верхних конечностей и развития мелкой моторики «Орторен Моторика»; стимулятор магнитный «Нейро» и другие. Всего же Осинская центральная районная больница оснастилась на более, чем 8 миллионов рублей.

«Многие из вышеназванных позиций, приобретённых в наше отделение, имеют биологически обратную связь, что очень удобно в использовании. Пациент чувствует себя в тренажёре, видит свои действия на экране. И мы можем правильно диагностировать ту или иную патологию», – поясняет Наталья Александровна.

Поступившее современное оборудование воздействует на головной мозг, помогает осуществлять работу в принудительном режиме как с верхними, так и с нижними конечностями, разрабатывает мелкую моторику пальцев рук. На беговой дорожке, например, регулируется правильность и точность походки, что тоже даёт хороший результат. Кроме того, кроме гимнастики, пациентам параллельно проводятся массажи.

Подопечные центра – люди разных возрастных категорий. Это пациенты с инсультами, ишемической болезнью сердца или травматологическими проблемами. Есть как мобильные, так и маломобильные граждане, а также находящиеся на строгом постельном режиме. И все они получают высококвалифицированную медицинскую помощь, поправляя своё здоровье.

Так, например, даже пациента в инвалидной коляске транспортируют в зал ЛФК, фиксируют в подвесную систему, поднимают, вертикализируют и работают с ним в полном объёме на стационарном реабилитационном подвесе с беговой дорожкой, который эффективно восстанавливает навыки ходьбы после продолжительной иммобилизации в неврологии и травматологии.

Замечу, что реабилитация в ОЦРБ осуществляется по нескольким направлениям. Кроме медицинских работников реанимации, задействованы специалисты неврологии, хирургии и травматологии.

Хочется отметить, что новое оборудование поступило недавно, а у пациентов уже наблюдается положительная динамика. Возможности для их восстановления и возвращения к нормальной жизни действительно значительно увеличились.

Кстати, по словам Натальи Мозжухиной, многие пациенты центра пребывают в восторге, а некоторые – в недоумении оттого, что такое оборудование можно встретить в «обычной» районной больнице, не в краевой. Но зато ни у кого не возникает сомнения насчёт эффективности такой заботы о людях.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин подчеркивал, что в Пермском крае закупкам для медицинских учреждений современной техники уделяется особое внимание, так как это позволяет повышать качество медицинской помощи населению вне зависимости от места проживания. «Мы оснащаем не только медучреждения краевой столицы, но и районные больницы и сельские территории: для нас очень важно, чтобы стандарты оказания медицинской помощи выполнялись одинаково для всех жителей края», – отмечал Дмитрий Николаевич.

В заключение добавлю, что главный врач Осинской ЦРБ Андрей Котомин в интервью пояснил, что все аппараты отечественного производства. Они ничуть не уступают зарубежным аналогам. Теперь оборудование уровня европейских стандартов есть в больнице и нашего небольшого города. Это ли не повод для очередной гордости?..

Татьяна ЕЛОВИКОВА

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