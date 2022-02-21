«Лыжня России» прошла в онлайн-формате

Из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Минспорта Пермского края, как и в прошлом году, приняли решение о проведении всероссийских соревнований «Лыжня России-2022» в Прикамье в формате онлайн.

С 2 по 12 февраля участники самостоятельно определяли место прохождения дистанции либо выбирали его из списка, предложенного на портале «Умный спорт», где необходимо было пройти регистрацию.

На выбор спортсменам и любителям были предоставлены следующие дистанции: 500 м «Детский забег», 2 022 м «Олимпийский забег», 5000 м и 10 000 м.

Лыжная гонка проводится в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» и объединяет профессиональных спортсменов и любителей лыжного спорта по всей стране.

Активное участие в соревнованиях приняли и жители Осинского городского округа, как дети, так и взрослые.

Наталья Калашникова из Гремячи. любительница активного образа жизни, дистанцию 2 022 метра прошла за 20 минут 10 секунд.

– Я участвую в «Лыжне России» дистанционно второй сезон. До пандемии проходила дистанцию в городском парке вместе со всеми. Всегда готовлюсь к соревнованиям и жду их с нетерпением. Мне нравится быть со всеми в строю, а на печке мы ещё успеем посидеть. Внуков тоже привлекаю, в этот раз участвовали четверо моих ребятишек, – делится женщина.

После прохождения дистанции все участники размещали информацию на платформе «Умный спорт». Те кто, зарегистрировался на дистанции 500 метров и 2 002 метров, самостоятельно заносили результаты в личный кабинет участника, а также загружали любые подтверждающие фотографии.

Лыжники, выбравшие дистанцию 5 000 метров и 10 000 метров, кроме самостоятельного внесения результатов в личный кабинет также должны были загрузить скриншот с устройства или программы на мобильном телефоне фиксацией трассировки и времени прохождения дистанции, а также фото с лыжами в лесу на трассе.

Подведение итогов проходило посредством онлайн-голосования. Победителей определят по результатам рейтинга в каждой из дистанций с разделением по возрастным категориям. На дистанциях 500 и 2022 метров подведение итогов не предусмотрено.

С 13 по 20 февраля пройдет выдача сувениров участникам, прошедшим оба этапа соревнований, а также награждение победителей. Каждому прошедшему регистрацию будут выданы сувениры от Минспорта России – шапочка и нагрудный номер, а в личном кабинете будет сформирован сертификат участника.

Участники, занявшие 1-3 мета на дистанциях 5 000 метров в общем сформированном рейтинге регионов в соответствующих возрастных группах будут награждены медалями и дипломами, представленными Минспорта России.

Кристина ТАТАРНИКОВА

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