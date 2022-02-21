Обновили автобусы

В Пермском крае продолжается переход на новую транспортную модель. В прошлом году в рамках 1 этапа на неё перешёл 21 автобусный маршрут. В этом году в рамках второго этапа были проведены торги на 122 маршрута, начинающих работу в текущем году.

Одна из главных целей перехода работы на новую транспортную модель – это обновление подвижного состава на межмуниципальных маршрутах. Парк межмуниципальных пассажироперевозок Пермского края пополнится на 362 новых автобуса. Современный транспорт будет обслуживать 140 маршрутов по всему региону. В том числе и маршруты «Оса-Пермь».

На новых комфортабельных автобусах среднего класса марки «СИМАЗ» осинцы до Перми ездят с февраля. Их легко опознать: все они брендированы в едином стиле Пермского края – бело-красные с изображением медведя. Транспорт низкопольный, оснащен системой кондиционирования и системой учета пассажиропотока, а также дополнительными печками для работы в зимний период. Мягкий салон, USB-разъемы для зарядки гаджетов. Для контроля соблюдения расписания и пути следования на всех новых автобусах

Как подчеркнул губернатор Дмитрий Махонин, транспортная доступность – это один из важнейших вопросов, на который обращают внимание жители края. «Была разработана и теперь внедряется новая транспортная модель, которая позволит обновить автобусный парк. Надо отдать должное перевозчикам – несмотря на то, что в контракте указан возраст транспорта не старше 1 года, автобусы на маршрутах новые. Надеюсь, пассажиры по достоинству оценят высокий уровень комфорта межмуниципального транспорта», – сказал Дмитрий Махонин.

Новые брендированные комфортабельные автобусы из Осы до Перми ходят пять раз в день. Отправление с осинского автовокзала в 6.15, 7.05, 9.00, 11.00 и 15.00. Время в пути 2,5 часа. До конца 2022 года будет обновлён весь подвижной состав на межмуниципальном сообщении и планируется, что уже в 2023 году пассажиропоток в Прикамье вырастет на 600 тыс. человек.

Татьяна Бикмаева