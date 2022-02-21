Губернатор Прикамья инициировал увеличение бюджетных трат на социальную сферу

Законопроект, внесенный в Законодательное собрание Пермского края, предполагает распределение средств, оставшихся в бюджете Пермского края на начало года, на индексацию социальных мер поддержки и зарплат работникам бюджетных организаций, на строительство школ, догазификацию, борьбу с COVID-19, развитие территорий Верхнекамья и другие цели.

Сегодня, 21 февраля, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в Законодательное собрание Прикамья законопроект о поправках в региональный бюджет на период 2022-2024 гг. Документ, подготовленный Правительством региона, подразумевает распределение остатков средств, сложившихся на счетах бюджета Пермского края на начало января 2022 года, на решение социально-значимых задач в текущем году и в ближайшую трехлетку.

Согласно законопроекту, планируется увеличить расходы на индексации зарплат и пособий, а также выделить дополнительное финансирование на решение вопросов, связанных с догазификацией, теплоснабжением, развитием территорий, борьбу с COVID-19 и ряд других целей.

Ранее губернатор Прикамья подчеркивал, что в течение экономически сложного 2021 года финансовый и экономический блоки регионального Правительства провели большую работу в части применения федеральных и региональных механизмов поддержки экономики и населения, при этом, выполняя все социальные обязательства и не отказываясь от реализации инвестпроектов. В результате ситуацию удалось стабилизировать, наметились тенденции к восстановлению всех сфер экономики. «Благодаря этому по итогам прошлого года госдолг региона был существенно сокращен. И сегодня у нас есть дополнительные ресурсы и возможности для того, чтобы увеличить наши социальные обязательства и дофинансировать строительные проекты», – отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Как сообщили в Министерстве финансов Пермского края, законопроект о поправках в бюджет края предполагает направление дополнительно более 1,1 млрд руб. на индексацию заработных плат работникам бюджетной сферы. Это позволит ее провести на 6 месяцев раньше: не с 1 октября 2022 года, как планировалось, а уже с 1 апреля.

По поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина Правительство Пермского края также планирует провести очередную индексацию мер социальной поддержки – довести ее до уровня 5,8% в соответствии с федеральным бюджетом. На эти цели планируется направить 148,4 млн руб.

Напомним, в 2021 году соцвыплаты в Прикамье были проиндексированы до 4% – уровня, предусмотренного бюджетом региона.

Кроме этого, законопроект предполагает пополнение в 2022 году на 1 млрд руб. резервного фонда Пермского края на реализацию мероприятий, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции. Еще 126,3 млн руб. планируется направить непосредственно на приобретение оборудования для лечения от COVID-19.

Пакет поправок в бюджет также подразумевает выделение 438,3 млн руб. на расселение граждан из зоны техногенной аварии в Березниках. Также в ближайшую трехлетку планируется направить порядка 750 млн руб. на реализацию мероприятий программы развития Березниковско-Соликамской агломерации. Это позволит улучшить качество жизни в населенных пунктах Верхнекамья.

Согласно бюджетным поправкам, внесенным в региональный парламент, в текущем году предполагается направить 435 млн руб. на улучшение качества теплоснабжения в населенных пунктах Прикамья. Еще 669,4 млн руб. планируется в ближайшие 2 года направить на мероприятия по догазификации на возмещение части затрат по доведению газа до фасадов домов.

В законопроекте также предусмотрены средства в объеме 152,9 млн руб. на софинансирование из краевого бюджета строительства общеобразовательных школ на условиях концессии. Направить дополнительное финансирование также предполагается на современное оборудование для образовательных учреждений, пополнение регионального Дорожного фонда и на другие мероприятия.

Отметим, законопроектом учтены инфраструктурные кредиты из федерального бюджета на строительство автодорог в объеме 3,2 млрд руб. на 2022 год и 4,6 млрд руб. на 2023 год, а также предусмотрено уменьшение привлечения коммерческих кредитов более чем на 30 млрд руб.

Направить финансирование на данные статьи расходов будет возможно в случае одобрения законопроекта депутатами Заксобрания Пермского края.