Прикамью утверждено опережающее финансирование в размере 7,8 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Это позволит уже в этом году приступить к улучшению жилищных условий граждан, стоящих в плане на 2023 и 2024 гг.

Благодаря лидирующим позициям Пермского края среди регионов России по темпам и объемам расселения из ветхого и аварийного жилья Фонд содействия реформированию ЖКХ на 2022 год подтвердил Прикамью опережающее финансирование мероприятий по расселению в размере 7,8 млрд руб.

По словам губернатора Дмитрия Махонина, благодаря дополнительной поддержке из бюджета РФ в этом году будет продолжено переселение тех прикамцев, которых планировали обеспечить комфортным жильем в 2023-2024 гг. «Наш опыт по расселению людей из аварийного фонда продолжают отмечать на уровне страны. Это подтверждает предоставление опережающего финансирования, которое поможет нам быстрее улучшить качество жизни населения», – подчеркнул глава региона.

Эксперты отмечают, что в последние годы власти региона сделали прорыв в расселении «аварийки». Если в предыдущую программу с 2012 по 2017 на расселение из всех бюджетов было направлено только 5,7 млрд руб., то на 2019-2024 гг. только из федерации на эти мероприятия будет направлено 19,5 млрд руб., т. е. в 3,5 раза больше. Соответственно, сейчас есть возможность ежегодно расселять порядка 80-100 тыс. кв. метров. В то время как за 5 лет действия прошлой программы было расселено 173 тыс. кв. метров.

Напомним, расселение из аварийного фонда ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Нацпроект направлен на ликвидацию жилья, признанного аварийным до 2017 года. В Пермском крае он реализуется с опережением, все дома, вошедшие в программу, будут расселены до конца 2024 года – на год раньше, чем предусмотрено планами. Этот вопрос глава Прикамья держит на личном контроле.

Как сообщили в региональном Минстрое, благодаря открытому финансированию, появилась возможность уже сейчас начинать заключать соглашения об изъятии аварийного помещения и взамен переселять граждан в благоустроенные квартиры или выплачивать компенсации: на эти деньги люди смогут приобретать жилье.

Напомним, продолжается работа в рамках дополнительного финансирования, направленного краю в ноябре 2021 года Фондом содействия реформированию ЖКХ РФ для досрочной реализации программы расселения. Муниципалитеты края заключили порядка 800 соглашений с собственниками помещений в аварийном фонде на ранние выплаты компенсаций для приобретения жилья.

Всего в 2021 году в Пермском крае расселено 108 тыс. кв. метров аварийки, в благоустроенное жилье переехали порядка 7 тыс. человек.

Также в Пермском крае уже есть территории, которые полностью расселили аварийный фонд, признанный таковым до января 2017 года – это 8 муниципалитетов. Это Еловский, Куединский, Ординский, Сивинский, Юсьвинский, Березовский, Карагайский округа, а также Березники.

Справка

В Пермском крае действует несколько механизмов расселения из аварийного жилья для собственников жилых помещений и нанимателей. Собственники могут переселиться в комфортное жилье из аварийного по договору мены, получить выплату за изымаемое жилое помещение или субсидию на приобретение самостоятельно выбранного жилого помещения на территории края. Нанимателям доступно предоставление жилых помещений по договорам социального найма.

Всего до конца 2024 года в Прикамье расселению подлежит порядка 327 тыс. кв. метров аварийного жилья.