Служба социальных участковых активизировали работу по доставке лекарственных препаратов

Пермские эксперты поддержали участие социальных участковых и волонтеров в работе по доставке необходимых лекарственных препаратов жителям Прикамья, которым необходима помощь

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в России и в Пермском крае в регионе Служба социальных участковых и волонтеры активизировали работу по доставке необходимых лекарственных препаратов жителям Прикамья, которым необходима помощь.

Напомним, по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в связи с тяжелой эпидемической ситуацией в регионе была усилена работа Службы социальных участковых и штаба Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Глава Прикамья подчеркнул, что в условиях пандемии необходимо создать условия, в которых жители из групп риска будут максимально обеспечены всем необходимым, и им для этого не потребуется покидать дом.

В том числе, с конца января в крае был изменен порядок выдачи льготных рецептов на лекарственные препараты. Граждане из групп риска, имеющие право на льготное обеспечение лекарствами в связи с хроническими заболеваниями (возраст 60+, наличие сопутствующих заболеваний, ограничение двигательной активности), теперь получают рецепты на дому. В случаях, если пациентам нужна доставка лекарств из аптеки, медучреждения передают такие заявки в Службу социальных участковых для дальнейшего выполнения. Кроме того, с помощью соцучастковых и волонтеров осуществляется доставка лекарств и пациентам с коронавирусом. Они передаются бесконтактным способом – до квартиры или дома. Таким образом, соцучастковые и волонтеры сообща взяли на себя функции по доставке рецептов и лекарств, чтобы снизить нагрузку на работников поликлиник в период рекордного роста заболеваемости.

Как пояснили в региональном Минсоцразвития, всего в период с 24 января соцучастковые совместно с волонтерами обработали порядка 2 000 заявок жителей Пермского края о доставке лекарств из поликлиник и аптек. Кроме того, соцучастковые и волонтеры организовывают доставки продуктов питания жителям Прикамья, которым необходима помощь, а также они помогают в решении срочных вопросов.

Отметим, такие виды помощи социальные участковые оказывают в первую очередь людям, которые оказались в непростой жизненной ситуации – людям старшего поколения, инвалидам, семьям с детьми, многие из которых сейчас вынуждены находиться на больничном или на самоизоляции.

В Минсоцразвития Прикамья пояснили, что люди из этих категорий могут и сами обращаться за помощью в Службу соцучастковых. Для этого необходимо позвонить на телефон Скорой социальной помощи – 129 (для стационарного телефона) и 8 800 100 83 05 (для мобильного телефона). Обращения принимаются круглосуточно. Кроме того, узнать, кто является вашим социальным участковым, можно на сайте Министерства социального развития Пермского края в разделе «Служба социальных участковых».

«Социальные участковые – это универсальные специалисты, к ним можно обратиться по самым разным вопросам, – поясняет заместитель министра социального развития Пермского края Ирина Петроградских. – Главное – помочь человеку. Причем, обратиться может как сам человек, так и те, кто видит, что ему нужна помощь. Кроме того, соцучастковые регулярно обходят свои территории и смотрят, кому требуется поддержка. Это уникальный механизм, который первым в России заработал именно в нашем регионе».

Отметим, Служба социальных участковых действует в Пермском крае с 2019 года. Представители этой профессии выявляют семьи, которым нужна помощь, и отдельных людей, попавших в трудную ситуацию. Они анализируют положение конкретного человека и оказывают помощь. Социальные участковые оказывают поддержку адресно и комплексно, помогают в социальных, правовых, медицинских и психологических вопросах. Сегодня в крае работают 265 соцучастковых, которые закреплены за конкретными участками во всех муниципалитетах.

Чтобы обратиться за помощью к волонтерам Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе по вопросам получения рецептов на необходимые лекарственные препараты и с доставкой их и лекарств на дом, необходимо обратиться по телефону 8 800 200 34 11.

Мухин Михаил Александрович

Пермский край

Вновь демонстрируют свою актуальность институт социальных участковых и волонтерская сеть региона. #МыВместе - не простые слова, а главный способ побороть пандемию, помочь тем, кому такая помощь нужна. Надеюсь, власти всех уровней продолжат развитие и поддержку волонтёрских проектов, волонтёров.

Ознобишина Людмила Борисовна

Пермский край

Руководитель ООО «Центр избирательных технологий», политический эксперт, политтехнолог

Это интересный опыт для разгрузки системы здравоохранения, медсестер, фельдшеров, участковых врачей. Привлечение социальных участковых, людей, которые наделены определенными полномочиями, ответственностью, знающих свой участок работы не хуже терапевтов - это важный шаг и эффективная помощь системе здравоохранения для снижения нагрузки на врачей.

Ситников Георгий Васильевич

Пермский край

Член Общественной палаты Пермского края, председатель общественной наблюдательной комиссии Пермского края.

Пермский край многие годы выступает лидером в развитии волонтёрского движения, понимая его ценность, как технологии социальных преобразований общества.

В период пандемии волонтёры стали, вместе с социальными участковыми "спасательным кругом" для уязвимых категорий населения, по которым инфекция могла ударить сильнее всего. Радует, что система социальной помощи, приняв на себя, наравне с медициной, самую большую нагрузку, смогла проявить гибкость и адаптивность, включив в работу институты гражданского общества и сохранив поддержку для нуждающихся.

Служба социальных участковых стала, на мой взгляд, значимой социальной инновацией для системы помощи незащищённым группам людей на территории края. А адресность и комплексность поддержки помогает минимизировать в условиях высокой заболеваемости риск для тех, кому нужна помощь.