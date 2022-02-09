Жители Прикамья могут закрывать больничные листы после ОРВИ и COVID-19 дистанционным способом

В региональном Минздраве подчеркивают, что упрощенная процедура возможна исключительно только после консультации по телефону с врачом или фельдшером.

Минздрав РФ разъяснил порядок дистанционного закрытия больничных листов пациентам с ОРВИ и COVID-19 в случае, если пациенты лечились амбулаторно. В краевом Минздраве пояснили, как данная процедура выстроена в регионе, и подчеркнули, что она возможна только после дистанционной консультации с медицинским работником – врачом или фельдшером.

Правила закрытия больничных после ОРВИ и COVID-19 схожи, но в случае, если пациент болеет коронавирусом, учитываются еще ряд факторов.

Как можно дистанционно закрыть больничный после ОРВИ?

Если у пациента подошел срок для продления или закрытия больничного листа, необходимо обратиться в амбулаторный консультационно-диагностический центр (АКДЦ) по телефону медицинской организации, в которой он наблюдается в настоящее время. Звонить нужно по номерам, опубликованным на сайтах поликлиник по месту жительства.

После этого с пациентом свяжется медицинский работник АКДЦ (врач или фельдшер), который задаст вопросы, касающиеся состояния обратившегося. На основании полученной информации медработник определит, позволяет ли состояние пациента выписать его к труду и закрыть лист нетрудоспособности дистанционно. В случае положительного решения он также назовет дату последнего дня больничного – со следующего пациент должен приступить к работе. Отметим, с 1 января 2022 года в Пермском крае, как и во свей России, листы нетрудоспособности оформляются только в электронном виде. Сведения о закрытии больничных поступают в личный кабинет пациента на портале «Госуслуги» и работодателю: в обоих случаях данные могут отображаться с задержкой до нескольких дней.

Как можно дистанционно закрыть больничный после COVID-19?

Для пациентов с COVID-19, проходивших лечение амбулаторно, действует тот же алгоритм, что и для переболевших ОРВИ. При этом имеются дополнительные важные моменты. Если болезнь длилась менее 7 дней, то выписка к работе может быть произведена дистанционно, но только после получения отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. Если болезнь длилась более 7 дней, закрыть лист нетрудоспособности можно без повторного тестирования. Эти нормы установлены Постановлением Главного санитарного врача РФ № 4 от 4 февраля 2022 года «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила…».

«Дистанционное закрытие больничных листов позволит избавить часть пациентов от посещения медорганизаций. Кроме того, такая процедура снижает нагрузку на поликлиники, высвободив рабочее время врачей и фельдшеров для оказания медицинской помощи заболевшим с более тяжелыми формами. При этом, если пациент не хочет закрывать больничный дистанционно, ему будет обеспечен очный осмотр врачом или фельдшером», – подчеркнули специалисты.

Добавим, что ряд медицинских организаций начали принимать сообщения пациентов о необходимости закрыть больничный лист не только по телефону, но и по электронной почте. Например, таким способом уже можно обращаться в поликлиники ГКБ № 5 Перми. Для того, чтобы сообщить в медучреждение о необходимости дистанционно закрыть больничный, нужно написать на адрес электронной почты, указав свои фамилию, имя и отчество, дату и год рождения, СНИЛС, номер телефона и дату открытия листа нетрудоспособности.

Перечень медорганизаций, в которые за закрытием листов нетрудоспособности можно обратиться таким способом, а также электронные почтовые адреса, по мере готовности будут размещены на сайте Минздрава Прикамья в разделе «Информация по коронавирусу».

В Министерстве здравоохранения Пермского края обращают внимание, если в АКДЦ по месту жительства пациенту сообщают, что не закрывают больничные листы дистанционном способом, необходимо настаивать на упрощенной процедуре, ссылаясь на приказ Минздрава РФ № 57н от 4 февраля 2022 года или сообщить о проблеме по номеру 122 и на горячую линию Минздрава Пермского края по тел. 8 (342) 205-58-01 для принятия оперативных мер для устранения нарушения.