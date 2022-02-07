В текущем году в Пермском крае появится первая «Умная спортивная площадка»

На оборудование нового пространства направят 20 млн руб. из федерального бюджета.

Пермский край стал участником федерального проекта «Бизнес-спринт». Он предусматривает создание в ближайшие восемь лет необходимой спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах и селах страны.

В рамках проекта Прикамье в 2022 году получит 20 млн руб. из федерального бюджета. Соответствующее решение закреплено распоряжением Правительства РФ.

Средства будут направлены на строительство «Умной спортивной площадки», пояснили в краевом Минспорта. Это будет современный оборудованный объект, который включит в себя футбольное поле, площадку для воркаута и раздевалки. Кроме того, на новой локации будет обеспечен доступ в интернет, чтобы каждый из посетителей мог, например, выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений, либо дистанционно заниматься с тренером или смотреть видеоролики с упражнениями.

Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал значимость развития спортивной инфраструктуры в территориях. По словам главы региона, чтобы росла популярность массового спорта, необходимо дать возможность жителям всех муниципалитетов без исключения заниматься на новых, современных площадках.

Как пояснила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, территория размещения «умной спортивной площадки» будет определена путем конкурсного отбора среди заявок муниципалитетов.

Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства РФ в 2023 году Пермский край получит финансирование еще на одну площадку, а на 2024 год предусмотрена сумма в объеме 60 млн руб., на эти средства будет построен крытый модульный спортивный зал.

Отметим, проект «Бизнес-спринт» разработан по одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития России до 2030 года.

Напомним, в феврале 2022 года начнется возведение многофункционального спортивного комплекса «Энергия». Кроме того, в Чусовом, Верещагино, Кудымкаре и с. Нердва Карагайского округа начнется реконструкция стадионов. Также будут завершены работы по модернизации стадиона «Россия» в Краснокамске и строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа у Лицея № 3 в Перми. Средства на эти цели выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Демография». Согласно ему, к 2024 году доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть 55%. Новая Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ, утвержденная в ноябре 2020 года, предполагает, что к 2030 году в занятия физкультурой и спортом должны быть вовлечены 70% россиян.





