Спортсменка из Прикамья досрочно вышла в финал зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине, накануне открытия главных зимних стартов четырехлетия проходят тренировки спортсменов и отборочные соревнования. 3 февраля по итогам 1-й квалификации в могуле чусовлянка Анастасия Смирнова, воспитанница СШОР «Огонёк» им. Л.Д. Постникова в 10-ке лучших и досрочно вышла в финальный этап соревнований, набрав 73,01 балла.

Ее соратницам по команде, представительницам той же спортшколы Виктории Лазаренко, Анастасии Первушиной и Полине Чудиновой предстоит 2-й квалификационный отбор. В борьбу за медали олимпийских игр вступят по 10 спортсменок из 1-х и 2-х отборочных соревнований. Следующая квалификация и финал в могуле пройдут 6 февраля.

Напомним, по решению Федерации фристайла России в дисциплине «могул» женская команда сборной страны на 100% состоит из воспитанниц чусовской школы.

Также 3 февраля прошли тренировочные прыжки летающих лыжников на трамплине HS106, в которых прикамец Евгений Климов стал одним из лучших. В первой попытке Климов показал 25 результат, во второй – 19, а в третьей Евгений стал первым, набрав 65,5 баллов и обогнав норвежца Гранеруда более чем на 7 баллов. Добавим, 3 февраля Евгений Климов отмечает свой день рождения.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал значимость участия спортсменов региона в соревнованиях высокого ранга. «Их выступление на стартах международного уровня демонстрируют силу воли в достижении целей, а также привлекают внимание жителей Прикамья, вовлекая людей в занятия физкультурой и спортом», – подчеркивал губернатор.

Отметим, зимние Олимпийские игры стартуют в Пекине 4 февраля. В основной состав сборной России вошли 9 спортсменов из Пермского края – рекордное количество для Прикамья за всю историю. Еще двое представителей региона отправились в Китай в качестве запасных членов команды. За несколько дней до стартов стало известно, что наша биатлонистка Валерия Васнецова не сможет выступить на Играх за Россию из-за двух положительных ПЦР-тестов на коронавирус, полученных по прибытию на место проведения соревнований.

Болеть за прикамских и российских спортсменов, участвующих в Олимпиаде, можно будет до 20 февраля.