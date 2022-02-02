Нефтяному месторождению в Осинском районе присвоено имя Виктора Лобанова

Рассветное месторождение, расположенное в Осинском округе Пермского края, приказом Федерального агентства по недропользованию РФ переименовано в честь заслуженного работника нефтегазовой отрасли, почётного гражданина Осы Виктора Александровича Лобанова.



Виктор Александрович Лобанов стоял у истоков создания предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», а также первого в регионе совместного нефтяного производства «ПермТОТИнефть». В разные годы он возглавлял нефтегазодобывающее управление «Осинскнефть», компании «Кама-Ойл» и «РИД Ойл-Пермь». Под его руководством в Осинском районе начата разработка ключевых месторождений, а в самой Осе построены детские сады, школа, санаторий-профилакторий и спортивный комплекс.



Так, в 1986 году в Осе открылся построенный при поддержке нефтяников Дом спорта НГДУ «Осинскнефть», впоследствии получивший название «Фаворит». При поддержке компаний ПФП-группы и «ЛУКОЙЛ» спортивное учреждение капитально отремонтировали – обновили холлы, тренажёрный зал и зал борьбы, системы вентиляции, фасад. Сейчас работы завершаются в бассейне, где впервые с момента открытия ведётся замена систем водоподготовки. Ко Дню памяти Виктора Лобанова на здании спортивной школы, получившей в прошлом году имя почётного нефтяника, будет установлена мемориальная доска.



Олег Третьяков, представитель президента компании «ЛУКОЙЛ» в регионе:



— Виктор Александрович был выдающимся человеком, своему современному облику Оса обязана именно ему. Когда он ушел из жизни, ветераны «ЛУКОЙЛа», ПФП-группы и жители города обратились с инициативой увековечить имя заслуженного нефтяника. Ведь нефтегазовой отрасли Виктор Александрович посвятил ровно полвека.