Минздрав Прикамья призывает пациентов соблюдать правила при вызове скорой и неотложной помощи

В Министерстве здравоохранения Пермского края подвели итоги приемов вызовов на скорую и неотложную помощь за прошедшую неделю. В ведомстве отмечают, что с ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19 число звонков увеличилось на порядок. В частности, диспетчерам скорой медицинской помощи поступают в сутки на 1 500 звонков больше, чем до начала новой волны заболеваемости.



При этом очень часто фиксируется следующая тенденция: когда пациенты не могут вызвать неотложную помощь из поликлиники, они звонят в скорую. К сожалению, зачастую они преувеличивают тяжесть симптомов своего состояния, и бригада выезжает на вызов, который впоследствии признается необоснованным.

«В такой ситуации страдают люди, которые не могут дозвониться по телефонам скорой и действительно нуждаются в экстренной помощи: пациенты с признаками инсульта, инфаркта, травмами и другими опасными для жизни состояниями. Просим жителей проявить коллективную ответственность и не вызывать скорую помощь, если у вас такого состояния нет», – подчеркивают в Минздраве Прикамья.

В ведомстве напоминают: чтобы каждый пациент получил помощь вовремя, необходимо придерживаться четких алгоритмов, которые связаны с текущим состоянием здоровья и складывающимися симптомами ОРВИ.

Алгоритм состоит из 3 простых правил обращения за медпомощью:

1. Если у пациента температура до 38 ͗0, насморк, боль в горле и/или кашель, головная боль, то ему следует самостоятельно обратиться в амбулаторный консультативно-диагностический центр для пациентов с признаками ОРВИ (АКДЦ). Список ключевых учреждений и их адреса можно посмотреть на сайте Минздрава Пермского края по ссылке.

2. При температуре выше 38 ͗0, боли в горле и/или кашле, насморке, головной боли необходимо звонить в Единый диспетчерский центр неотложной помощи по тел.: 270-09-03, 122 или по номерам телефонов, указанным на сайте вашей поликлиники. В этом случае нужно дожидаться врача дома, не выходить по личным делам в общественные места, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и здоровье окружающих, а также не пропустить приезд сотрудника больницы. Особенно это важно для граждан, имеющих подтвержденный ПЦР-тест на COVID-19.

3. В случае, если у пациента появились нарушения сознания и дыхания, вялость или судороги, то необходимо вызывать скорую помощь. Сделать это можно, позвонив на номера 103 или 112.

В региональном Минздраве отмечают, что алгоритм для обращения за медпомощью детей иной:

1. Обращаться в АКДЦ нужно, если у ребенка до 3 лет кашель, насморк, боль в горле, нет повышения температуры, от 3 до 6 лет – при тех же симптомах, но при температуре до 37 ͗5, от 6 до 17 лет – с теми же симптомами, при температуре до 37 ͗9.

2. Неотложную помощь детям до 3 лет вызывают, если у них температура до 37,9, боль в горле и/или кашель, насморк, нет одышки, детям от 3 до 17 лет – при тех же симптомах и температуре 37 ͗5-38 ͗9.

3. Скорую помощь детям до 3 лет нужно вызывать при температуре выше 38 ͗0, боли в горле, кашле, детям от 3 до 17 лет – при температуре выше 39 ͗0, боли в груди, сильном кашле, выраженной слабости.

«Система здравоохранения сейчас испытывает колоссальные нагрузки. Ситуация осложняется тем, что многие болеют целыми семьями. Эмоции и переживания у людей зашкаливают, а это ухудшает состояние. Сейчас важно максимально успокоиться, сосредоточиться, действовать четко, в соответствии с состоянием и не тратить впустую силы, которые нужны для выздоровления, – подчеркивают в Минздраве. – При обращении в медучреждение необходимо помнить, что рано утром дозвониться в поликлинику гораздо сложнее, а прием вызовов ведется в течение всего рабочего дня. Но многие стараются звонить для вызова медиков именно в утренние часы или же непременно в ранние часы дня прийти самостоятельно в один из АКДЦ. Лучше учитывать эти особенности, планируя вызов на дом или обращение в поликлинику, четко придерживаясь при этом установленных алгоритмов в соответствии с состоянием пациента».

В Министерстве здравоохранения Прикамья добавляют, что в настоящее время поступает много вопросов по поводу возможности открытия больничного без очного обращения к доктору. На данном этапе это пока сложно, так как порядок выдачи листов нетрудоспособности регулируется на федеральном уровне. Но в настоящее время в связи с эпидемической обстановкой в России готовится новый порядок, упрощающий этот механизм. Как только он появится – он сразу будет применяться на уровне Пермского края. «Пока, если возникают вопросы с открытием больничного листа, необходимо обратиться в администрацию своей поликлиники. К работодателям тоже большая просьба – идти навстречу сотрудникам, особенно в первые дни болезни. Можно временно закрывать эти дни отгулами или решать вопрос индивидуально иным способом. Пандемия нас всех учит договариваться», – подчеркнули в Минздраве.

Также в настоящее время очень часто поступают вопросы по поводу получения QR-кодов по наличию антител в случае, если факт болезни не был установлен медучреждением. В региональном Минздраве поясняют, что данный вопрос также прорабатывается на федеральном уровне, и его порядок в случае принятия решения также будет применяться в Прикамье.

Специалисты общекраевой горячей линии также напоминают, что общедоступная информация о COVID-19 и оказанию медпомощи размещается на официальных сайтах Минздрава, Правительства Прикамья и других профильных ресурсах. И там можно ознакомиться с необходимыми данными и в более полном объеме прежде, чем обращаться в колл-центр, в который сейчас количество обращений также сильно возросло. Таким образом, рационально подходя к звонкам на горячую линию и используя разные каналы получения информации можно не только быстрее получить достоверные данные по интересующим вопросам, но и снизить нагрузку на операторов. В это время они смогут ответить на вопросы жителей, которые обращаются по более сложным и срочным вопросам и не могут найти информацию самостоятельно