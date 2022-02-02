Новые автобусы для школы

В конце декабря Министерством образования Пермского края были переданы два новых школьных автобуса МБУ ОСОШ № 1 имени Героя Российской Федерации В.П. Брюхова – ГАЗ на 17 мест и ПАЗ на 24 места.

Автобусы желтого цвета с проблесковыми маячками и светоотражающими наклейками оснащены новыми удерживающими ремнями безопасности, специальными автоматическими подножками для удобной посадки и высадки школьников, а также всем необходимым согласно современным требованиям, предъявляемым к автотранспортным средствам, предназначенным для перевозки детей.

На сегодняшний день в образовательном учреждении обучаются 60 ребят, которых подвозят из близлежащих населённых пунктов. Прежние два автобуса – ГАЗ на 10 мест и ПАЗ на 22 места, делали по три рейса, чтобы доставить детей на занятия в Осу из д. Тишкова, д. Симакова, п. Светлый, д. Сергеева, д. Пакли, с. Устиново, п. Нефтебаза, д. Щелкановка, д. Ново- Ромашково, д. Субботино. Однако срок их эксплуатации составляет уже более 10 лет.

– Хочу выразить благодарность Министерству образования Пермского края за новые школьные автобусы, предоставленные нашей школе. Они имеют больше посадочных мест, чем прежние, и лучше оснащены. Сегодня соблюдение всех правил и требований, касающихся образования и воспитания, очень важны для детей, тем более, когда речь идет о безопасности, – говорит Алексей Селиванов, директор школы № 1.

В настоящее время школа оформляет страховку и готовит документы для постановки новых автобусов на учёт. Планируется, что в рейс их запустят уже в начале марта. Кроме подвоза детей на школьные занятия, автобусы будут использоваться для поездок обучающихся на соревнования и различные конкурсы и мероприятия.

Пермский край вошел в число четырех регионов России, которые в декабре 2021 года получил рекордное количество школьных автобусов для подвоза детей из отдалённых сёл и деревень. За счет федеральных субсидий в 33 муниципалитета Прикамья были направлены 140 новых транспортных единиц. Благодаря этому удобно и безопасно добираться до учебы будут 4 тысячи ребят.

«В Пермском крае 22 тысячи детей учатся удаленно и вынуждены добираться до места учебы на транспорте. Наша задача – сделать всё, чтобы этот путь был максимально комфортным и безопасным. Беспрецедентная поддержка Федерации, которую мы получили в виде 140 новых автобусов позволит нам фактически решить текущую проблему с обновлением школьного автопарка в регионе. Техника старше 2012 года, а в некоторых случаях 2013 года выпуска в Прикамье больше использоваться не будет. Но останавливаться на этом мы не планируем – в региональном бюджете уже заложены средства на замену подвижного состава образовательных учреждений в следующем году», – отмечал ранее Дмитрий Махонин на вручении директорам школ ключей от автомобильной техники и пожелал, чтобы новые автобусы служили надёжно и долго, радуя детей, родителей и учителей.

Все автобусы марок УАЗ, ГАЗ и ПАЗ в первую очередь распределены по тем территориям, где транспорт выпущен более десяти лет назад. Общий размер федеральной поддержки составил 305,3 млн руб.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина добавила, что на сегодняшний день в регионе на линии работают 666 школьных автобусов. «Надёжный автотранспорт помогает не только обеспечивать безопасный подвоз детей, но и координирует работу структурных подразделений школ. Автобусный парк регулярно обновляется как за счет федерального, так и краевого бюджета», – подчеркнула министр.

Всего за последние три года за счёт федеральных и региональных средств в Пермский край поставлено более 260 единиц спецтранспорта. В следующем году замена транспорта 2013 года выпуска будет продолжена. На это в краевом бюджете предусмотрено более 89 млн руб.

Кристина ТАТАРНИКОВА

Фото Алексея Селиванова