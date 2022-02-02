«Бухта Беринга» – победитель премии Ростуризма

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провел совещание, посвященное итогам работы Министерства туризма и молодежной политики Пермского края в 2021 году и планам на текущий год. Данное ведомство является одним из самых новых в структуре Правительства региона – в статусе министерства оно работает с конца 2020 года.

Глава Прикамья отметил, что перед руководством краевого Минтуризма стоят масштабные задачи, как по развитию туристического потенциала региона, так и по созданию комфортных условий для молодежи. Так, в прошлом году Пермский край включился в реализацию нового для всей страны нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», что открывает ряд возможностей, в том числе для улучшения качества турпродуктов и сервиса, продвижения исторических и культурных брендов, повышения узнаваемости региона среди других территорий России. Всё это особенно актуально в преддверии 300-летия Перми.

«Задачи стоят амбициозные. В туристической отрасли необходимо до 2030 года в 2,5 раза, до 2 млн чел. увеличить поток гостей в территории края. А за этим стоит развитие инфраструктуры, потому что, как бы мы не гордились красотами региона и его достопримечательностями, без гостиниц, без условий для комфортного пребывания туристов в крае нам не обойтись. Поэтому я рассчитываю, что туризм станет драйвером развития экономики, МСП и преображения наших городов, особенно таких исторических центров, как Кунгур и Чердынь. Всё это – наши приоритеты на ближайшие время», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Губернатор акцентировал, что сфера молодежной политики также является еще одним стратегически важным направлением в деятельности министерства. «Сегодня порядка 20% жителей региона относятся к категории молодежи. У нас в прошлом году были большие успехи в одном из молодежных движений – КВН. Считаю, что надо развивать его, а также работать по другим направлениям, создавая комфортные условия для жизни, учебы, работы и самореализации молодых и активных людей, чтобы они могли найти себя в Пермском крае», – обозначил губернатор.

Министр по туризму и молодежной политике Юлия Ветошкина доложила, что 2021 год был годом постепенного восстановления отрасли от последствий пандемии COVID-19. За последние 12 месяцев в проекты туротрасли из разных источников направлено более 117 млн руб. Кроме того, введены новые формы поддержки для стимулирования бизнеса – гранты предпринимателям на развитие инфраструктуры, увеличение мест размещения (глэмпингов), а туроператорам – на проведение рекламных туров.

По словам главы ведомства, большая работа проведена по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры. Впервые на федеральном и региональном уровне осуществлена грантовая поддержка предпринимательских проектов Прикамья в сфере туризма. На федеральном уровне поддержку получили 9 проектов, а один из них – «Центр активного отдыха «Бухта Беринга» – стал победителем народного голосования премии Ростуризма «АрхиWood» в номинации «Территория», как «Лучший загородный отель из дерева».

Юлия Ветошкина рассказала, что в прошедшем году впервые проведен региональный конкурс, по итогам которого 5 проектов из Губахинского, Гремячинского, Кунгурского, Суксунского и Осинского округов получили поддержку из краевого бюджета на создание 33 глэмпингов и иных модульных средств размещения – некапитальных быстровозводимых типовых сооружений, в том числе автокемпингов и горных модулей (капсул) как летних, так и утепленных для круглогодичного применения.

Для дальнейшего развития в крае туристской инфраструктуры региональное Минтуризма провело работу с инвесторами Пермского края и АО «Корпорация Туризм. РФ» по формированию и реализации инвестиционных проектов. В результате из 400 заявок от регионов было отобраны 53 пилотных проекта корпорации, в числе которых два из Пермского края: «Развитие ООО «Всесезонного курорта «Губаха» и «Строительство гостиницы на ул. Окулова, 4». Они получат поддержку в рамках нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В ближайшее время планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Пермского края и корпорацией.

Юлия Ветошкина также рассказала об уникальном для страны проекте «Дети едут к детям», который был отмечен на федеральном уровне. «Мы реализовали его в пилотном формате и вовлекли в участие в нем 75 школьников по детскому туризму. Дети вместе с учителями, директорами школ, туроператорами Пермского края, промышленными предприятиями, вузами разрабатывали новые маршруты», – отметила министр туризма.

Она пояснила, что в текущем году региональное Минтуризма продолжит работу по созданию брендовых маршрутов и включению их в национальный реестр (в настоящее время из 17 национальных маршрутов один проходит в Пермском крае). Будет продолжена работа по созданию туристской инфраструктуры. При этом в 2022 году все мероприятия по комплексному развитию территорий края будут синхронизированы с мероприятиями «туристического» нацпроекта, чтобы предстоящие изменения в муниципалитетах проводились с учетом развития туротрасли. Четыре города – Пермь, Соликамск, Чусовой и Кунгур – уже готовят проекты для участия в конкурсном отборе в рамках нацпроекта. Также муниципальные образования и предприниматели смогут получить гранты в рамках нацпроекта на обустройство пляжей пресных водоемов, на формирование локальных точек притяжения в селах, на обустройство национальных турмаршрутов. Будет продолжена региональная грантовая поддержка предпринимательских инициатив по трем основным направлениям.

Руководитель ведомства также заметила, что еще одним важным направлением работы в 2022 году будет развитие промышленного туризма. Это направление позволяет создать новые нишевые турпродукты, которые будут, в том числе знакомить жителей и гостей края с востребованными профессиями в регионе и потенциалом карьерного роста. Напомним, весной 2021 года между Правительством Пермского края и Агентством стратегических инициатив (АСИ) подписано Соглашение о развитии промышленного туризма в регионе. Пилотными предприятиями стали компания Promobot, «Протон-ПМ», «РОСОМЗ» и «Доброфиш».

В завершении обсуждения вопроса глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил продолжить работу с основными институтами развития туротрасли. «Считаю важной составляющей развития сферы гостеприимства – плотный диалог с предпринимателями на площадках Агентства инвестиционного развития, Агентством по делам малого и среднего предпринимательства. Бизнес нужно "прокачивать" по поводу налоговых льгот и мер поддержки, а в каких-то случаях нужна совместная кооперация», – подчеркнул Дмитрий Махонин. Губернатор добавил, что совместно с Агентством инвестиционного развития и главами муниципалитетов ведомству необходимо актуализировать туристические паспорта территорий с учетом их инвестиционных профилей.

Отдельно глава региона поручил министерству проработать вопрос с обучением людей, работающих в отрасли. По словам губернатора, тем, кто стремится к развитию своих проектов, нужно обеспечить возможность повышать уровень необходимых знаний по всем направлениям – от азов предпринимательской деятельности и бухучета до навыков успешной продажи готового турпродукта.