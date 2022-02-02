Доступ к 4G получат жители Нижней Чермоды

На портале Госуслуги опубликован список населенных пунктов Пермского края, где в приоритетном порядке до конца 2022 года будет проведена сотовая связь и мобильный интернет стандарта 4G (LTE). По итогам голосования в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» доступ к цифровым сервисам получат жители 57 сел и деревень.

Перечень составлен на основе выбора прикамцев, принявших участие в голосовании, которое проводилось на портале в конце 2021 года.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что наличие сотовой связи – жизненная необходимость, и один из приоритетов для региональных властей – ее распространение в регионе. «Хочу отметить, что у нас ежегодно растет процент населения, имеющего доступ к цифровым услугам. Так, 97,5% жителей Прикамья обеспечено сотовой связью. В ближайшие три года мы должны установить всю необходимую инфраструктуру в населенных пунктах от 100 до 500 человек и продолжить снижать количество «белых пятен» на автомобильных дорогах. Связь – это не только комфорт, но и безопасность», – обозначил глава Прикамья.

Всего в 2022 году жители 122 населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек получат доступ к связи, сообщил министр информационного развития и связи региона Петр Шиловских. «В текущем году 65 базовых станций будут установлены в рамках региональной программы «Развитие информационного общества», 57 – федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Благодаря этой работе до конца 2022 года доступ к сети и возможность осуществлять звонки получат 30,5 тыс. жителей из небольших деревень и сел Пермского края», – рассказал глава ведомства.

В финальный список попали населенные пункты Бардымского, Верещагинского, Добрянского, Березовского, Чусовского, Чайковского, Горнозаводского, Кишертского, Косинского, Красновишерского, Кудымкарского, Куединского, Нытвенского, Октябрьского, Ординского, Осинского, Оханского, Очерского, Суксунского, Уинского, Частинского, Чердынского, Чернушинского, Юрлинского округов.

Напомним, по условиям голосования на Госуслугах жители могли выбрать населенные пункты численностью от 100 до 500 человек, соответствующие следующим критериям: там должна отсутствовать сотовая связь, деревня или село должны иметь техническую возможность подключения, а именно – отсутствие тяжелых геологических условий для прокладки кабеля.

При этом в Минцифре РФ отметили, что перед началом работ на местности будет проверено наличие связи. В случае, если там будет зафиксирован устойчивый сигнал от базовой станции, качество которой не удовлетворяет жителей, специалисты проведут работы по ее улучшению. При этом итоговый перечень пунктов будет изменен: деревни и села, где присутствует связь, будут заменены на территории, которые набрали меньше голосов.

В федеральном министерстве также анонсировали в этом году проведение голосования за выбор населенных пунктов для обеспечения мобильным интернетом в 2023 году. Принять участие жители смогут на портале Госуслуги. О начале опроса будет сообщено дополнительно.