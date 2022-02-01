Минздрав разработал рекомендации для людей, которые почувствовали симптомы ОРВИ и COVID-19

На 30 января в Прикамье зарегистрировано более 2800 случаев заражения коронавирусом за сутки. Заболеваемость быстро растет как среди взрослых, так и детей. И это наблюдается по всей стране. В связи с этим Минздрав РФ подготовил памятку для пациентов с коронавирусной инфекцией, проходящих амбулаторное лечение.

В ней представлены рекомендации и алгоритм действий для разных категорий граждан, а также в ней объясняется, в каком случае нужно обращаться к врачу и как правильно себя вести.

Легкое течение болезни

При положительном результате ПЦР-теста и отсутствии симптомов заболевания, следует получить больничный лист, самоизолироваться и измерять температуру не реже одного раза в сутки.

Если нет ПЦР-теста, но наблюдаются симптомы ОРВИ и однократное повышение температуры до 37,5, обязательно оставайтесь дома. Изолируйтесь от других членов семьи, проветривайте комнату раз в три часа, соблюдайте питьевой режим, измеряйте температуру, пейте противовирусные препараты и витамины C и D.

Те же правила касаются и людей, входящих в группу риска: старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, избыточный вес, беременные. При этом необходимо в обычном режиме продолжать назначенное лечение и проконсультироваться у специалиста, позвонив в единую службу по номеру «122». А минздрав Пермского края рекомендует людям из группы риска вызвать врача на дом по телефону call-центра поликлиники.

Если человек не вакцинирован или не переболел коронавирусом, при этом имеет симптомы ОРВИ или положительный результат ПЦР-теста, то обязательно нужно оставаться дома и позвонить в единую службу по номеру 122, а при ухудшении состояния — в скорую помощь по номеру «103».

В Пермском крае также заработали амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции для людей с легкими признаками ОРВИ. Список центров опубликован на сайте краевого минздрава (https://clck.ru/aoGfR ).

Ухудшение состояния

Если у вас повысилась температура выше 38,0, то необходимо позвонить в call-центр Вашей поликлиники или в единую службу «122». Вам проведут дистанционную консультацию, а также пришлют врача из поликлиники.

Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной, трудно дышать — позвоните в единую службу «103» для вызова «скорой» помощи.

Что делать, если заболел ребенок?

При любых симптомах ОРВИ или гриппа, необходимо оставить ребенка дома, нельзя отправлять его в детский сад или школу. Кроме того, необходимо строго выполнять рекомендации медицинских работников по диагностике и лечению заболевания. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Для этого нужно позвонить в единую службу «122» или в call-центр поликлиники. В случае ухудшения состояния необходимо вызвать скорую помощь по номеру «103».

Важные советы:

· Не стоит самостоятельно принимать антибиотики и давать их ребенку. Они могут быть назначены только медицинским работником и только в случае наличия показаний.

· Носите защитные маски в закрытых помещениях и даже дома, если заболел домочадец.

· Тщательно мойте руки и соблюдайте социальную дистанцию.

· Своевременно проходите вакцинацию и ревакцинацию.

На сегодняшний день в Пермском крае продолжают действовать ограничительные меры. Услуги и приобретение непродовольственных товаров, посещение общепита возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенного заболевания. Кроме того, введен масочный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте.

Главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина поддержала эти рекомендации.

— По данным Минздрава РФ, сейчас 88% граждан нашей страны находятся на амбулаторном лечении. В основном, это вакцинированные люди, у которых болезнь протекает в легкой форме, поэтому разработанные рекомендации позволят снизить нагрузку на специалистов, оказывающих первичную медицинскую помощь. Однако не стоит переживать, что вам окажут недостаточно эффективную помощь. Новый штамм «омикрон» более заразный, но менее болезненный. Не нужно паниковать и переживать, — прокомментировала Наталья Корягина.

Кроме того, медик добавила, что невакцинированные люди могут сложнее перенести новую волну коронавируса. В этом случае консультация специалиста необходима. А также Наталья Корягина призвала к единой защите от коронавируса — вакцинации и ревакцинации.