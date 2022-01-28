Учебные заведения России и библиотеки Прикамья получили более 500 книг "Философия нефти"

Компания «ЛУКОЙЛ» подарила книги ПНИПУ, ПГНИУ, Краевому политехническому колледжу в Чернушке и районным библиотекам Прикамья. Кроме того, издания отправились в РГУ имени Губкина и Астраханский государственный университет. В будущем книга также появится в библиотеке филиала ПНИПУ в Когалыме.

«Философия нефти» – сборник научно-популярных эссе об истории мировой и отечественной нефтегазовой промышленности. В тридцати коротких главах доступно изложено всё о мировой и российской нефтянке. Тираж издания – 2000 экземпляров.

Презентация книги состоялась в сентябре 2021 года во время встречи со студентами корпоративных групп Пермского национального исследовательского политехнического университета. Здесь губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов совместно с ректором Российского университета нефти и газа имени И. М. Губкина Виктором Мартыновым и ректором ПНИПУ Анатолием Ташкиновым подарили четыре подписанных экземпляра будущим нефтяникам.

«Совершенно очевидно, что нефтегазовая индустрия, как наверное, никакая другая, даёт пищу для размышлений и штудий широчайшему кругу исследователей – от учёных, занимающихся фундаментальной наукой, до биржевых аналитиков и авторов приключенческих романов», – отмечает в предисловии к книге Вагит Алекперов.

Ранее при поддержке ЛУКОЙЛа к 90-летию пермской нефти были выпущены книги «Эра пермской нефти» и «Геолог удачи», последняя также скоро появится в библиотеках.