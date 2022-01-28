Власти Прикамья добились неустойки и внесения подрядчика строительства поликлиники в «черный список»

Всего по итогам 2021 года в бюджет региона от компаний, нарушающих условия по контрактам, уже поступило более 43 млн рублей.

Правительство Пермского края проводит работу по взысканию с подрядчиков, нарушающих условия договоров, сумм неосновательного обогащения, убытков, неустоек и т.д. В числе последних таких показательных дел – иск Управления капитального строительства Пермского края (УКС) к ООО «Инжстрой». Компания не выполнила условия контракта на возведение здания детской поликлиники в Кировском районе Перми. В результате, Арбитражный суд удовлетворил требования УКСа и взыскал с организации 28 млн руб. за неосновательное обогащение по факту выполнения работ с ненадлежащим качеством и не в полном объеме. Данное решение поддержала и вышестоящая судебная инстанция. Кроме того, в результате действий, предпринятых краевыми властями, и по решению Пермского УФАС России подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков. ООО «Инжстрой» не будет допускаться к участию в конкурсных процедурах на строительство других соцобъектов в Прикамье.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отметил, что незавершенное в срок строительство детской поликлиники – одна из самых острых проблем для жителей Кировского района, и она должна быть решена. «Поликлиники, школы, детские сады – всё это особо значимые объекты социальной сферы, и их надо возводить в срок. С подрядчиков, которые без объективных причин нарушают условия договоров, необходимо работать, используя все законные методы наказаний. Компании должны понимать и осознавать ответственность за обязательства, которые на себя берут, получая финансирование по контрактам. Просто так игнорировать такое пренебрежительное отношение к делу нельзя», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Напомним, в 2017 году подрядная организация выиграла конкурс на строительство детской поликлиники на ул. Шишкина, 20 и должна была завершить работы в конце 2018 года. Однако обязательства не были выполнены, контракт был расторгнут. В Минстрое Прикамья сообщили, что на настоящее время завершена проверка соответствия выполненных работ по строительству поликлиники на ул. Шишкина нормативным требованиям к детским медицинским учреждениям, в том числе утвержденным уже после начала работ на объекте. По результатам обследования произведена корректировка проектной документации. Это сделано для того чтобы новый подрядчик, который будет достраивать объект, смог выполнить работы с учетом всех требований. В феврале будет объявлен конкурс по определению другой организации для завершения работ на площадке.

По данным краевого Министерства строительства, кроме ООО «Инжстрой» за последние месяцы были взысканы средства за несоблюдение графиков работ с ООО СМУ «КАМСКОЕ» при строительстве пожарного депо в д. Засечный Чайковского городского округа, с ООО «ИнтрейдЖилСтрой» при возведении общежития для иногородних студентов в Перми. Также взысканы средства с ООО «Камелия», которое нарушило условия договора на выполнение работ по 2-му этапу строительства политехнического колледжа в Лысьве. Как добавили в ведомстве, по итогам 2021 года по претензиям и решениям судов в бюджет Пермского края поступило порядка 43,5 млн руб. пеней и штрафов.

Отметим, по поручению губернатора Дмитрия Махонина c 2020 года власти Прикамья ведут работу по устранению из числа претендующих на исполнение госконтрактов подрядчиков компаний, недобросовестно ведущих строительство. Ранее меры взысканий уже были применены к другим организациям. Так, один из ярких примеров – внесение по инициативе руководства Прикамья в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Уфимская газовая компания». Подрядчик сорвал проведение работ сразу по трем социальным объектам: новому зданию школы на 220 учащихся в с. Филипповка (Кунгурский муниципальный округ), крытого ледового катка с искусственным покрытием в г. Соликамске, а также поликлиники в с. Юрла.

На всех трех объектах работы завершат другие подрядчики. В Филипповке на строительство школы вышло ООО «Парма», которое выполняет все работы в соответствии с графиком. В Соликамске после проведения обследования также выбран новый застройщик – ООО «СМУ-1» (г. Пермь). Всего за несколько месяцев подрядной организации удалось выполнить такой объем работ, который ее предшественники не смогли сделать в течение 2,5 лет. Также в настоящее время готовится процедура по выбору нового подрядчика на достройку лечебного корпуса в Юрле.