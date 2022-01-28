Руководство волонтерскими штабами #МыВместе в муниципалитетах Прикамья возьмут на себя главы территорий

Они будут координировать работу добровольцев, помогающих в борьбе с коронавирусной инфекцией, по поручению губернатора.

В Перми под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина состоялось заседание регионального штаба Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, в который входят активисты краевого Волонтерского центра «Единой России», ОНФ, объединения «Волонтеры-медики», представители других общественных организаций. Участники мероприятия обсудили организацию эффективной работы в условиях распространения нового омикрон-штамма коронавирусной инфекции, а также усиление консультативной и добровольческой помощи жителям Прикамья в период ожидаемого роста числа заболевших COVID-19.

Как акцентировал Дмитрий Махонин, эпидемиологическая обстановка в регионе стремительно меняется – буквально за несколько дней суточный показатель зараженных инфекцией жителей увеличился в 3 раза, и сегодня он вплотную приблизился к 2 тыс. человек. «Ситуация нас не пугает, потому что специалисты об этом предупреждали, и мы к этому готовились. По решению Правительства Пермского края на борьбу с коронавирусной инфекцией было направлено дополнительно 500 млн руб. Прежде всего, средства пойдут на приобретение лекарственных препаратов, поскольку мы понимаем специфику омикрона – большинство людей болеют дома, поэтому их надо обеспечить медикаментами, чтобы протекание болезни шло по пути наименьшего вреда здоровью. Кроме того, финансы направлены на закупку средств индивидуальной защиты и оснащение еще 60 коек в отделениях реанимации», – обозначил глава Прикамья.

Губернатор подчеркнул, что при распространении омикрон-штамма основная нагрузка ляжет на первичное медицинское звено – поликлиники. С учетом этого, по его словам, необходимо увеличивать мощности колл-центров. «Без волонтерских движений решить вопрос усиления консультативной помощи нам будет сложно. Опыт нашей совместной работы показывает, что нам многое по плечу. Благодаря добровольцам за прошедшие два года поддержку разного рода получили более 7,5 тыс. жителей Пермского края. Хочу сказать спасибо всем тем, кто был неравнодушен, занимался доставкой лекарственных препаратов, продуктов питания. Очень важно, чтобы люди чувствовали заботу, чтобы мы вместе с вами проявляли ее дальше», – отметил Дмитрий Махонин.

Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев пояснил, что основная работа во время активной циркуляции омикрон-штамма COVID-19 будет сводиться к координации деятельности всех профильных колл-центров региона. «Необходимо, как в режиме военного времени, сортировать вызовы по степени угрозы здоровью. В первую очередь бригады врачей будут направляться к пациентам, которые по результатам дистанционного опроса симптомов имеют больше рисков для развития осложнений», – сказал он.

По словам Евгения Рожнева, уже сегодня в поликлиниках Прикамья изменились алгоритмы работы – в каждом районе Перми и территории края созданы амбулаторные центры по коронавирусу. Для разъяснения действий регионального Минздрава на различных площадках, а также популяризации проведения вакцинации и ревакцинации, участия в донорских акциях нужна помощь добровольцев.

Региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Пермском крае Влада Галанова сказала о необходимости привлечения желающих помочь в колл-центры медорганизаций. «Всю пандемию студенты медуниверситета работали в ковидных отделениях и мобильных пунктах вакцинации, помогали отвечать на звонки в стационарах и поликлиниках. Сейчас стараемся направить ребят непосредственно на помощь врачам, поэтому на их замену в колл-центрах нужно привлекать непрофильных добровольцев», – озвучила она.

О готовности принять в этой работе активное участие объявили представители Волонтерского центра «Единой России» и регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Пермском крае.

«Наш волонтерский центр готов продолжить максимально помогать по обработке входящих звонков от жителей Пермского края, оказывать консультационную, психологическую и юридическую помощь людям. В региональной приемной для этого есть все необходимое: выстроено межведомственное взаимодействие, есть компетентные специалисты и технические возможности. Продолжим разъяснительную работу среди населения, в том числе и через вебинары. В ближайшее время на сайте нашей приемной можно будет посмотреть вебинары с представителями краевого Минздрава», – отметил руководитель Регионального волонтерского центра «Единой России», руководитель Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко.

Сопредседатель регионального исполкома ОНФ в Прикамье Елена Лебедева рассказала, что представители общественного движения планируют продолжить работу в разных направлениях деятельности: доставке продуктов питания и лекарств представителям старшего поколения, обеспечении водой и горячими обедами врачей, оказании дистанционной психологической помощи и др. Кроме того, ОНФ реализует ряд социально значимых и благотворительных проектов по поддержке пожилых людей, многодетных и малоимущих семей, родителей детей с особенностями развития: «Расскажи, бабушка», «Бабушка онлайн», «Мечтают все», «Равные возможности», «Особый случай» и пр.

Всего на сегодняшний день, по данным директора департамента общественных проектов Администрации губернатора Пермского края Евгения Хузина, краевой волонтерский штаб «Мы Вместе» объединяет свыше 1,7 тыс. добровольцев и более 20 представителей бизнеса. В каждой территории Прикамья созданы местные отделения, в регионе работают горячие линии психологической поддержки:

8 (800) 20-08-911 – для взрослых (круглосуточно);

8 (800) 20-00-122 – для детей и родителей (круглосуточно);

8 (800) 30-00-122 – для детей и родителей (с 9.00 до 21.00).

«Сейчас мы, в том числе прорабатываем вопрос замены заболевших учителей студентами педуниверситета, активно помогаем старшему поколению осваивать цифровые устройства, чтобы бабушки и дедушки могли самостоятельно пользоваться сервисами по доставке продуктов питания или Госуслугами, а также чат-ботом "Социальный навигатор"», – добавил Евгений Хузин и отметил, что работа выстроена таким образом, чтобы люди получали помощь максимально оперативно. Заявки от них принимаются в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Обращения, поступившие до 12.00, отрабатываются в тот же день, остальные могут выполняться на следующий. В отдельных случаях по просьбе заявителя доставка осуществляются в день, который он указал. Оставить заявку на помощь жители Прикамья могут по телефонам: 8-800-200-34-11 и 8-800-101-92-72.

В ходе заседания Дмитрий Махонин примерил на себя роль оператора и принял одну из заявок. В колл-центр штаба «Мы вместе» дозвонилась 82-летняя жительница Мотовилихинского района Перми Людмила Мелентьева. Она попросила помочь ей в получении льготного лекарственного средства. Губернатор записал координаты пенсионерки, уточнил необходимые сведения и предупредил о том, когда придут волонтеры.

По итогам прошедшего заседания Дмитрий Махонин дал поручение активизировать информационную кампанию по деятельности волонтерского штаба «Мы вместе» и мероприятиях и акциях, которые он будет проводить. «Нужно обеспечить максимальный охват населения, чтобы люди не стеснялись и обращались на местах за помощью. Кроме того, необходимо постоянно мониторить работу колл-центров, работающих на базе Министерства информационного развития и связи края, чтобы в случае необходимости вносить корректировки: увеличивать штат операторов и тому подобное», – обозначил губернатор.

Региональному Министерству промышленности и торговли глава Прикамья поставил задачу организовать дополнительные добровольческие штабы на предприятиях, Министерству соцразвития – следить за здоровьем социальных участковых и координировать работу штаба, чтобы было понятно, кто чем занимается, исходя из своих компетенций и возможностей.

Волонтерам Дмитрий Махонин поручил уделить особое внимание – регулярно отслеживать их состояние, в том числе с помощью экспресс-тестов, чтобы они не

контактировали с населением, будучи зараженными; обеспечить средствами индивидуальной защиты и разработать систему поощрения.

«Очень большая работа предстоит главам территорий. Прошу активизироваться и взять руководство всех местных штабов всероссийской акции "Мы вместе". Обязательно в них должны принимать участие и главврачи районных больниц, и руководители территориальных управлений Минсоцразвития, и представители первичных ветеранских организаций. Если возникнут какие-то сложности – не стесняйтесь, выходите на региональный уровень с просьбами. Только помощь и участие позволят снизить социальную напряженность в обществе, и мы легче проживем этот непростой период», – заключил губернатор Пермского края.