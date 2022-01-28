Краевой Минобр разъяснил порядок введения карантина в школах, техникумах и колледжах

По данным Минздрава, заболеваемость детей новой коронавирусной инфекцией создает серьезные угрозы для жизни и здоровья их родственников из групп риска.

В связи с большим числом вопросов, поступающих в социальных сетях, в Министерстве образования и науки Пермского края разъяснили, как организовывается учебный процесс в школах, техникумах и колледжах в период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. В ведомстве отметили, что в случае активного увеличения числа заболевших среди школьников и студентов классы и группы в ссузах переводят на домашнее обучение. Это необходимо для предотвращения распространения инфекции.

Так, при выявлении COVID-19 у двух и более учащихся, Роспотребнадзор по Пермскому краю установит возможный источник заражения и выдаст предписание о переводе этого коллектива на недельный карантин. Как организовать их обучение на период разобщения – школа определяет самостоятельно.

Если в классе/группе или в целом по учреждению фиксируется высокая заболеваемость ОРВИ – до 20%, то коллектив или образовательная организация выходит на карантин на 7 и более дней. Решение о введении карантина в этом случае принимает непосредственно руководитель школы, техникума или колледжа в зависимости от эпидобстановки в учебном заведении, отметили в региональном Минобре.

По информации краевого Минздрава, для возвращения с карантина по ОРВИ или COVID-19 предоставления справки не требуется, если учащийся выходит с него не после перенесенного заболевания.

По словам главного внештатного эпидемиолога пермского Минздрава, заведующего эпидемиологическим отделом Пермской инфекционной больницы Вадислава Семерикова, главная опасность высокой заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних заключается в увеличении вероятности заражения их родственников из групп риска. Поэтому, несмотря на то, что малыши и подростки переносят болезнь достаточно легко, нужно исключать инфицирование детей и соблюдать предписанные меры предосторожности. Это позволит сохранить здоровье не только самих учащихся, но и их родных, особенно старшего возраста.

В Минздраве Пермского края подчеркивают, что для недопущения массового перехода на дистанционное обучение коллективов образовательных учреждений, всем участникам учебного процесса – от родителей до руководителей – необходимо выполнять основные правила по предупреждению возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Родителям нужно внимательно следить за состоянием ребенка и не отправлять его в школу при наличии малейших признаков ОРВИ.

В образовательных учреждениях будет продолжено соблюдение мер, предписанных Роспотребнадзором. Ребята проходят утренние/дневные фильтры, учебный процесс организован по специально разработанному расписанию, исключены массовые мероприятия и смешивание коллективов. Кроме того, предусмотрена регулярная дезинфекция помещений, в школах установлены рециркуляторы, бактерицидные лампы.

Напомним, ранее в Прикамье поступила первая партия вакцины для иммунизации подростков от COVID-19. Вакцинация является добровольной и будет проводиться при письменном согласии официальных представителей несовершеннолетних (родителей, опекунов и т.д.) в образовательных учреждениях и позже начнется в детских поликлиниках. О начале прививочной кампании в детских поликлиниках отдельно сообщит региональное Министерство здравоохранения.