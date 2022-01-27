Дети и молодежь Прикамья могут проявить свое мастерство в конкурсе афиш фестиваля «Театральное Приволжье»

В ПФО продолжается прием заявок на конкурс афиш и плакатов окружного фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье», который проводится по инициативе полномочного представителя президента РФ Игоря Комарова. Принять участие в творческом состязании может любой желающий в возрасте от 6 до 30 лет включительно, специального образования или опыта работы в сфере искусства не требуется.

Цель конкурса – повысить интерес молодежи к театральному искусству. Кроме того, он направлен на поиск талантливых молодых дизайнеров и художников, содействие в реализации их творческого потенциала.

Напомним, в этом году в окружном этапе фестиваля «Театральное Приволжье» участвуют 28 спектаклей из всех субъектов ПФО. От Пермского края в финал вышли два коллектива: авторский студенческий театр «17-ая Скрипка» (Пермский национальный исследовательский политехнический университет) со спектаклем по рассказам А. Платонова и образцовый театр-студия «КОД» (Дворец детского (юношеского) творчества, г. Пермь) с постановкой «Русалочка» по мотивам пьесы Л. Разумовской.

Как ранее подчеркивал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, для молодых театральных коллективов региона фестиваль «Театральное Приволжье» – это отличный повод заявить о себе и обменяться опытом с талантливыми коллегами из других регионов. «Мы живем в крае и городе с большими театральными традициями. Прикамье не зря называют одной из театральных столиц России. То, что участники коллективов и студий для себя в качестве второй профессии выбрали театр – это очень значимо. Это великолепный жизненный опыт, который точно пригодится», – сказал глава региона.

Фестиваль «Театральное Приволжье» должен быть главной темой конкурса афиш, плакатов или баннеров. Автор может отразить основную идею фестиваля, информацию о его спектаклях и финалистах. Творческие работы могут быть выполнены в различных техниках: графика, батик, компьютерный дизайн, краски, фотоколлажи.

Лучшие рисунки будут определены по итогам экспертной оценки. В состав жюри конкурса войдут известные представители профильного экспертного сообщества, в том числе представители Союза художников России, Российской академии художеств, а также главные художники крупнейших театров Приволжского федерального округа.

Для участия в конкурсе заявки и конкурсные материалы принимаются до 15 февраля 2022 года на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (с пометкой «Конкурс афиш»).

С дополнительной информацией и правилами участия в конкурсе, можно ознакомиться на сайте фестиваля по ссылке: http://театральноеприволжье.рф/news/tpost/guuk5vede1-konkurs-na-luchshuyu-razrabotku-afishipl.