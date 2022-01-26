Я болею! Куда обращаться, чтобы быстрее получить помощь медиков?

По оценке экспертов, в ближайшее время ожидается большой рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19. В связи с этим в Пермском крае перестроена система оказания первичной медицинской помощи.

Так, в Пермском крае введены:

- дополнительная сортировка пациентов: при обращениях в «скорую» и «неотложку» диспетчеры с помощью специальных чек-листов оценивают состояние пациента и направляют вызов в соответствующую медицинскую службу;

- экспресс-тестирование на COVID-19 – медики проводят его при первичном осмотре пациентов, в том числе на дому: если он положительный, это ускорит выдачу лекарств, и вы сможете сразу начать лечение.

Созданы специальные амбулаторные консультативно-диагностические центры для пациентов с признаками ОРВИ (АКДЦ) – для самостоятельного обращения граждан с симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирус (открыты во всех районах Перми и территориях края).

Минздрав Прикамья разъясняет, в какие службы медпомощи нужно обращаться при определенном наборе симптомов болезни.

Это важно, чтобы каждый пациент получил помощь вовремя.

Если у вас температура до 38, насморк, боль в горле и/или кашель, головная боль, то вам следует самостоятельно обратиться в амбулаторный консультативно-диагностический центр для пациентов с признаками ОРВИ (АКДЦ) .

В нем вам проведут экспресс-тестирование и возьмут мазок для диагностики методом ПЦР. При наличии показаний в АКДЦ выдадут лекарства и выпишут больничный лист. Также могут провести лабораторные, рентгенологические и КТ-исследования.

Выходя из дома, не забудьте надеть маску.

В Перми АКДЦ открыты по 15 адресам, в том числе на ул. Крупской, 57а, ул. Куйбышева, 111, ул. Екатерининской, 224, ул. Липатова, 19, ул. Репина, 21, ул. Качканарской, 47, ул. Братьев Игнатовых, 3.

Уточнить адрес ближайшего АКДЦ можно на сайте Минздрава в разделе «Информация по коронавирусу» или в колл-центре вашей поликлиники.

Узнать более подробно об организации работы АКДЦ можно в материале, размещенном по ссылке.

При температуре до 38, насморке, боли в горле и/или кашле и в случае, если вы при этом входите в одну из категорий повышенного риска:

- маломобильный;

- онкобольной;

- кардиобольной (с хронической сердечной недостаточностью);

- пациент с хронической почечной или печеночной недостаточностью;

- имеете сахарный диабет;

- старше 65 лет;

- беременны

– в этом случае вам нужно вызывать врача на дом из поликлиники по месту жительства.

В министерстве напоминают, что в настоящее время в Перми вызовы принимаются с 8.00 до 23.00 часов, а врачи завершают обход пациентов в полночь.

При температуре выше 38, боли в горле и/или кашле, насморке, головной боли звоните в Единый диспетчерский центр неотложной помощи по тел.: 270-09-03, 122 или по номерам телефонов, указанных на сайте вашей поликлиники.

В случае если у пациента появились нарушения сознания и дыхания, вялость или судороги, то необходимо вызывать скорую помощь. Сделать это можно, позвонив на номера 103 или 112.

Важно знать:

Когда обращаетесь за медпомощью, если вы уже получили положительный результат ПЦР-теста, сообщите об этом оператору. Также скажите ему, нужен ли вам больничный лист.

Сообщите данные о пациенте и его состоянии, а также домашний адрес. Четко отвечайте на все вопросы оператора. Это поможет ему оценить состояние заболевшего и прислать медиков сразу, как только это будет возможно.

При звонке на многоканальный номер проявите терпение и не вешайте трубку – ждите ответа. При повторном звонке вы вновь окажетесь в конце очереди.

Также нужно помнить:

«неотложка» и «скорая» в первую очередь едут к тем, кому нужны незамедлительно, в том числе к «экстренным» пациентам. Вызовы к пациентам с менее опасными симптомами могут «сдвигаться» в очереди.

Полезные контакты:

Проконсультироваться по вопросу вызова врача на дом можно по телефону региональной горячей линии по коронавирусу и ОРВИ в Пермском крае: +7 (342) 258-07-87 или 122.

По вопросам карантинных мероприятий обращайтесь в Роспотребнадзор по Пермскому краю – по тел.: +7 (342) 236-41-52, 208-34-68 (с понедельника по пятницу – с 9.00 до 18.00, в выходные дни с 10.00 до 18.00).