Аудитория пабликов государственных организаций в Пермском крае превысила 1,6 млн человек

АНО «Диалог» и Центр управления регионом по поручению Минцифры России помогают органам власти территорий и профильным министерствам вести сообщества в социальных сетях. Сейчас соцсети стали социально значимым ресурсом. Благодаря им жители больших городов и отдаленных поселений могут напрямую обратиться к профильным ведомствам в удобном формате, не выходя из дома.

«Больше всего госорганов и госорганизаций представлено во «ВКонтакте» — почти 40 000 пабликов (57%), еще 14 000 в «Одноклассниках» (20%). В зарубежных соцсетях госпабликов значительно меньше. По ситуации на январь этого года у пабликов органов власти и бюджетных учреждений, по нашим оценкам, совокупно 55 млн подписчиков», – отмечает Андрей Цепелев, заместитель генерального директора «Диалог Регионы».

В Пермском крае «ВКонтакте» зарегистрировано 1465 сообществ госорганизаций, а в «Одноклассниках» — 117. Общая аудитория сообществ — более 1,6 млн человек. Эксперты ЦУР проводят обучение для администраторов пабликов, помогают грамотно оформить страницы и показывают, как их продвигать.

Еще одно немаловажное направление – работа с обращениями и жалобами жителей. По России за 2021 год системы обратной связи (среди них «Госуслуги. Решаем вместе» и «Инцидент Менеджмент») обработали более 10 млн обращений, среднее время первичного ответа составило 4 часа 31 минуту. В Пермском крае за год зафиксировали и обработали более 236 тысяч обращений.

Специалисты АНО «Диалог» разработали собственные рекомендации для администраторов госпабликов. Так, например, посты следует писать простым и понятным языком, публиковать актуальные новости и оповещения. Текстовый материал следует дополнять качественными фотографиями, картинками или короткими видеороликами. Отдельный плюс – за проведение прямых эфиров чиновников.

ЦУР Пермского края также проводит оценку сообществ органов муниципальной власти. Так, за второе полугодие 2021 года лучше всего работали с обращениями жителей и вели официальные паблики специалисты администраций Пермского района, Березников и Перми.

Работа краевого ЦУР была отмечена благодарственными письмами губернатора Дмитрия Махонина. В конце прошлого года благодарственные письма получили руководитель ЦУР Пермского края Екатерина Набатова и заместитель руководителя Алексей Бурков.

«Люди больше не хотят составлять бумажные обращения, не хотят обивать пороги различных ведомств. Диалог властей с жителями должен быть удобным и продуктивным: человек сообщил о своей проблеме в официальный паблик и в ближайшие часы получил ответ. И сегодня государство готово коммуницировать в самых разных форматах: цифровые платформы, социальные сети, мессенджеры. Главный вызов – реальное решение проблем жителей, а не бюрократические отписки», – рассказала Екатерина Набатова.

При участии АНО «Диалог» в Прикамье был запущен чат-бот «Пермский край официально» [https://cur-bot.ru/59-2/] был запущен в 2021 году. В нем размещается полезная для граждан информация о мерах социальной поддержки, поддержки бизнеса, вакцинации, туризме и многом другом. В чат-боте можно также задать вопрос и сообщить о проблеме. Пермский край стал одним из десяти пилотных регионов, где появился виртуальный помощник. Его подписчиками на сегодня стали 8 661 житель Прикамья.