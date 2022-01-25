«Ростелеком» в Прикамье обеспечил интернетом систему видеонаблюдения в Осе

«Ростелеком» обеспечил интернетом систему видеонаблюдения в городе Осе Пермского края. Проект реализован благодаря администрации Осинского городского округа и внедрен в рамках программы «Безопасный город».

С помощью видеонаблюдения можно распознавать лица людей и фиксировать нарушения правил дорожного движения в Осе, что обеспечит комфорт и безопасность горожан. Камеры расположены в местах наибольшего скопления людей и транспортных средств: в сквере Витуса Беринга, парках имени Николая Глухова и Победы, на Комсомольской и Фонтанной площадях, на улицах Злыгостева и Свердлова, а также на выездах из города и набережной.

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Формирование цифровой инфраструктуры — одна из приоритетных задач компании. Мы предоставляем интернет не только жителям городов и небольших населенных пунктов, но обеспечиваем услугами связи также предприятия и государственные учреждения. В Осе было установлено 20 камер видеонаблюдения. Мы подключили их к интернету со скоростью до 30 Мбит/с. Это позволяет в режиме прямого эфира без каких-либо задержек и зависаний отслеживать ситуацию в городе».

Алексей Григорьев, глава администрации Осинского городского округа:

«С помощью камер видеонаблюдения можно еще лучше управлять городским пространством и сделать работу специальных служб эффективнее. Видеоизображение с камер поступает в единую дежурную диспетчерскую службу Осы, где установлен основной регистратор и обзорный монитор. Система мониторинга позволяет хранить записи событий в течение 30 суток. Оборудование может устанавливать личности правонарушителей, получать доказательства совершения административных правонарушений, а также минимизировать случаи вандализма».