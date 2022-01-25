В поликлиниках Прикамья с 25 января открываются амбулаторные центры диагностики и лечения ОРВИ и COVID-19

В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и возросшей нагрузкой на лечебно-профилактические учреждения в Пермском крае приостанавливается оказание плановой медпомощи.

В Прикамье в связи с усложнением обстановки перестраивается система оказания помощи жителям с симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирус с учетом тяжести их состояния. Так, по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина уже с 25 января во всех поликлиниках Пермского края откроются амбулаторные центры диагностики и лечения ОРВИ и новой коронавирусной инфекции (АКДЦ), в которых будет вестись прием пациентов в часы работы данных медорганизаций. Центры размещаются в специально выделенных «красных зонах», организованных в различных филиалах поликлиник или районных больниц для разделения потоков пациентов с признаками ОРВИ. Пациенты «красной» и «зеленой» зон пересекаться не будут. Жители с симптомами заболевания смогут сами приходить в АКДЦ, чтобы получить помощь. Адреса, по которым расположены центры, можно найти на сайте поликлиники по месту жительства или на портале Минздрава в разделе «Информация по коронавирусу» по ссылке.

В региональном Минздраве отметили, что данное решение принято в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и возросшей нагрузкой на амбулаторно-поликлиническое звено. Напомним, по данным эпидемиологов, в ближайшие недели ожидается рост случаев заражения ОРВИ и COVID-19 в связи с появлением в России омикрон-штамма коронавируса и сезонным распространением гриппа. При этом, по данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю суточная заболеваемость COVID-19 выросла более чем в 2 раза – если 16 января в Прикамье было выявлено новых 448 случаев коронавируса, то 23 января инфекция подтверждена у 1 045 жителей. Поэтому в связи с эпидемической обстановкой основная часть медицинского персонала поликлиник будет заниматься оказанием помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и ОРВИ, сообщили в краевом Минздраве.

Кроме того, с 25 января в связи со сложной эпидемической обстановкой, в соответствии с решением регионального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, по приказу министра здравоохранения Пермского края в поликлиниках Прикамья приостановлено оказание плановой медицинской помощи.

В Минздраве Прикамья сообщили, что, в том числе временно не будет оказываться специализированная, медико-санитарная помощь в плановой форме, а также не будет проводиться диспансеризация взрослого населения и углубленная диспансеризация, профилактические мероприятия у детей и взрослых, кроме вакцинации от COVID-19.