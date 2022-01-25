Новый класс для юных художников

Реконструкция второго этажа исторического здания по ул. Ленина, 4 подходит к концу, а это значит, что юные художники детской школы искусств и преподаватели могут вздохнуть с облегчением: наконец-то они переедут в новые учебные классы.

Потребность в расширении у Детской школы искусств появилась давно. Старинный особняк, где располагается ДШИ вот уже 65 лет, перестал отвечать современным требованиям. Небольшие помещения не могут вместить всех желающих. Тем временем школу искусств в Осе посещают 380 детей. Особенно остро недостаток квадратных метров сказывается на учебном процессе художественного-графического отделения, где обучаются 142 человека.

– Мы занимаемся в двух классах, но когда ребята расставляют мольберты, то становится просто невозможно пройти. Всё время приходится протискиваться и перешагивать. Я не могу подойти к детям, подсказать и помочь во время урока. Помещения сейчас настолько малы, что группы приходится делить и выдавать один и тот же материал по несколько раз подряд, занятия идут друг за другом вплотную. Это очень большая нагрузка для педагогов. К тому же нам трудно найти свободное место, чтобы выстраивать ученические композиции к уроку. Открытие новых классов имеет для нас огромное значение – это как глоток свежего воздуха, мы с нетерпением ждем переезда, – говорит руководитель художественно-графического отделения ДШИ Ирина Бокова.

Ремонтные работы на втором этаже бывшего универмага начались в 2019 году, после того как помещение было отдано в собственность Детской школы искусств. Тогда за счёт средств краевого и местного бюджетов была подготовлена проектно-сметная документация. В рамках единой субсидии из краевого бюджета было выделено более 3 млн рублей. Средств хватило на то, чтобы заменить рамы и подоконники, а также пробить четыре дополнительных оконных проема и запустить новую отопительную систему. В этом году ремонт внутренних помещений и несущих конструкций продолжился. Была установлена входная группа, сделана электропроводка, а также система водоснабжения и водоотведения, установлена сигнализация. К середине декабря внутренняя отделка была закончена. На этот раз финансирование составило более 8 млн рублей в рамках программы преобразование муниципальных территорий в соотношении один к одному.

– Общая площадь помещений в новом здании составляет свыше 450 квадратных метра. В них мы планируем разместить четыре просторных художественных класса. Еще три небольших помещения будут переданы музыкантам – гитаристам и вокалистам. Как и предполагалась, основная часть застройки второго этажа отдана юным художникам. Это солнечная южная сторона. Из больших панорамных окон открываются живописные виды на старую часть нашего города. В помещениях много света и воздуха – как раз то, что нужно для занятий изобразительным искусством. Кроме того, все помещения мы снабдили хорошим освещением. Во время занятий на каждого

ученика будет приходиться по четыре квадратных метра – как и положено согласно современным требованиям. Осталось закупить кое-какое оборудование и получить необходимые документы, чтобы начать учебный процесс, – говорит Сергей Ожгибесов, директор ДШИ.

В дополнительных помещениях будут обучаться 180 учащихся, что позволит существенно снизить нагрузку на основное здание. Дети смогут заниматься в более комфортных условиях, что безусловно скажется и на качестве образования. Так сложилось, что после окончания школы многие из ребят связывают свою профессию с художественным творчеством: получив хорошую подготовку в ДШИ, они выбирают профессии архитекторов, дизайнеров и преподавателей.

– Конечно, нашим воспитанникам хочется заниматься в нормальных условиях. Большая скученность доставляет много неудобств как ученикам, так и преподавателям. Детям нужно уделять внимание, им необходимы возможности для развития. Теперь мы сможем не только обеспечить нормальный учебный процесс для наших воспитанников, но и принять в школу больше желающих. В планах школы укрепить направление живописи, тем более что мы начали активно сотрудничать с пермским художественным училищем и проводим фестиваль «Мой живописный город», – поясняет Сергей Ожгибесов.

Стоит отметить, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин уделяет большое значение развитию школ искусств в крае – это одна из ключевых задач региона, поскольку они являются базовым звеном в системе профессионального образования детей, для этих целей в регионе ведётся работа сразу по нескольким направлениям.

– Помимо планов по реконструкции учреждений в Пермском крае, обновляется материально-техническая база детских школ искусств. Так, в прошлом году в рамках нацпроекта «Культура» были заменены инструменты в десяти школах из шести муниципальных образований Прикамья. На ближайшие годы запланирована дальнейшая работа по обновлению оборудования и ремонту зданий в различных школах искусств края, – говорит Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края.

По данным краевого министерства культуры в регионе работают 74 муниципальные детские школы искусств, из них 21 – в сельской местности. Ребята занимаются живописью, хореографией, хоровым пением, играют на фортепиано, струнных, духовых и ударных инструментах. Учреждения помогают выявлять и развивать таланты детей, способствуют их ранней профессиональной ориентации.

Кристина ТАТАРНИКОВА