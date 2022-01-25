Путёвка – онлайн

Жители Прикамья смогут подать документы на оформление детской путевки в лагерь, не выходя из дома. В течение года сервис станет доступен для родителей и опекунов ребят из 25 муниципальных образований региона.

Специально для родителей на портале «Услуги и сервисы Пермского края» открыт раздел «Организация отдыха и оздоровления детей». С 11 января подать документы на получение путевок и сертификатов в лагеря, а также компенсаций за оплату детского отдыха смогут жители 11 муниципалитетов, а в первую половину года их количество возрастет до 25.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поставил задачу перевести максимальное количество государственных и муниципальных услуги в «цифру». «Возможность получить государственные услуги в электронной форме удаленно – это, в первую очередь, комфорт и безопасность в связи с неблагоприятной обстановкой из-за пандемии. Также это способствует снижению коррупционных рисков, улучшению делового климата и повышает эффективность работы государственного аппарата в целом», – отметил глава региона.

С начала 2022 года подать заявление на детский отдых смогут жители Чайковского, Соликамского, Кудымкарского, Чернушинского, Осинского, Чердынского, Верещагинского городских округов, а также Сивинского, Уинского и Еловского муниципальных округов и Пермского муниципального района. Об этом сообщил заместитель министра информационного развития и связи Прикамья Олег Савинов.

– В первую половину 2022 года к ним присоединятся Пермь, Куединский, Бардымский, Гайнский и Частинский муниципальные округа, а также Кизел, ЗАТО Звездный, Добрянский, Ильинский, Краснокамский, Чусовской, Гремячинский, Соликамский и Нытвенский городские округа. К 2023 году жители всех муниципалитетов смогут дистанционно организовать занятия детям в каникулы, – рассказал Олег Савинов.

Для получения данных услуг необходимы следующие документы: справки о доходах родителей, документ, удостоверяющий регистрацию ребенка по месту жительства (пребывания), свидетельство о рождении. В случае если была куплена путевка – чек оплаты, обратный (отрывной) талон к путевке. Услуги предоставляется для детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно).

По данным краевого Министерства информационного развития и связи, в прошлом году портал «Услуги и сервисы Пермского края» посетило 90 тыс. уникальных пользователей – это более 530 тыс. визитов. Ежедневно на сайт заходят более 500 раз. Всего на портале жители Прикамья могут в онлайн-режиме подать документы на получение 15 услуг.

Кроме того, в Пермском крае переведены в электронную форму 69 массовых социально значимых услуг, чтобы жители могли ими воспользоваться на портале Госуслуг. Перевод в электронную форму прочих востребованных в Прикамье региональных СЗУ, будет проводиться посредством сайта «Услуги и сервисы Пермского края».

Источник – www.permkrai.ru