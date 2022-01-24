Специалисты: важно не только устанавливать пожарные извещатели, но и содержать их в исправном состоянии

Хозяевам необходимо следить за их работоспособностью, в том числе своевременно заменять батарейки, обеспечивающие их электропитание, а значит и работоспособность круглые сутки.

По данным Министерства территориальной безопасности Прикамья, свыше 90% пожаров происходят в жилом секторе. Как отмечают в краевом МЧС, в 2021 году на пожарах в регионе погибли 273 человека, в том числе 25 детей. В сравнении с прошлым годом рост составил 36,5%.

Одной из действенных мер предупреждения трагических последствий на пожарах, по словам экспертов, является обнаружение задымления на ранней стадии. Это возможно, если в помещениях установлены автономные пожарные извещатели.

Принцип действия этого оборудования направлен на то, чтобы в случае задымления в комнате громкий звук разбудил домочадцев в ночное время, ведь именно отравление продуктами горения рискует получить спящий человек.

Таким образом, простой в использовании извещатель может спасти человеческие жизни. Например, в январе он помог избежать трагедии в одном из жилых частных домов в Чернушке. Ранним утром хозяйка услышала громкий звук устройства, разбудила и вывела своих пятерых детей, самому младшему из которых 3 года. А затем вызвала пожарных. Прибывшие огнеборцы ликвидировали горение, никто не пострадал, и остался целым и дом.

Министерство территориальной безопасности обращается ко всем жителям Пермского края и призывает оборудовать жилые помещения автономными пожарными извещателями и огнетушителями. При этом хозяевам необходимо учесть, что важно не только установить извещатели, но и следить за их работоспособностью, в том числе своевременно заменять батарейки, обеспечивающие их электропитание, а значит и работоспособность круглые сутки. В ведомстве также отметили, что ошибкой многих хозяев современных квартир, где извещатели были установлены застройщиком, является самовольный демонтаж устройства, которое может спасти чью-то жизнь.

Напомним, в Пермском крае по инициативе губернатора Дмитрия Махонина действует программа бесплатной установки пожарных извещателей для ряда категорий семей, проживающих в частных домах с печным отоплением. Бесплатно оборудование выдается многодетным и малоимущим семьям, одиноко проживающим пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны, людям с инвалидностью, а также семьям, имеющим детей-инвалидов. В 2021 году было приобретено и выдано семьям более 4 тыс. автономных устройств. На закупку оборудования из регионального бюджета было выделено свыше 1,1 млн. руб.

В этом году работа по установке извещателей продолжится.

Напомним, при возникновении пожара или обнаружении признаков горения в здании, либо помещении необходимо сообщить в пожарную охрану. Для этого нужно позвонить со стационарного телефона по номеру 01, с мобильного – 101. Также можно набрать телефон Единой дежурной диспетчерской службы – звонки на номер 112 проходят даже при отсутствии мобильной сети.