В общественных проектах ПФО по итогам 2021 года приняли участие почти 1,5 млн человек

Заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Олег Машковцев в режиме видео-конференц-связи провел окружное совещание, на котором подвели итоги реализации общественных проектов Приволжского федерального округа в 2021 году и обсудили планы на 2022 год.

В совещании приняли участие заместители высших должностных лиц регионов округа, руководители региональных органов государственной власти, курирующие реализацию общественных проектов и вопросы молодежной политики, главные федеральные инспекторы.

Открывая совещание, Олег Машковцев подчеркнул, что несмотря на ограничения, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции, абсолютное большинство окружных общественных проектов удалось реализовать в полном объеме. «В 2021 году участием в общественных проектах ПФО было охвачено более 392 тыс. детей и молодых людей. Высокие показатели абсолютного охвата достигнуты в Республиках Башкортостан, Татарстан, Нижегородской и Самарской областях. В относительных цифрах (по отношению к численности населения) лучшие показатели у Нижегородской и Оренбургской областей, а также Удмуртской и Чувашской Республик», – сказал Олег Машковцев, отметив, что совмещение онлайн и офлайн форматов является одним из приоритетных направлений.

Особое внимание на совещании было обращено на расширение круга участников и информационное сопровождение проектов. Задача широкого освещения окружных проектов поставлена полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.

В 2022 году окружные общественные проекты также планируется реализовать в полном объеме при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

В настоящее время проходит окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье». Видеоматериалы всех финалистов размещаются на официальном сайте «театральноеприволжье.рф» и на страницах проекта в социальных сетях. Традиционно под эгидой Фестиваля продолжается конкурс афиш и плакатов. Сроки заявочной кампании решено продлить до 15 февраля.

Впервые спортивно-туристскому лагерю ПФО «Туриада» планируется придать статус международного. Заинтересованность в участии проявили Республика Беларусь и Узбекистан.

Центральной темой Молодежного форума ПФО «iВолга» в этом году станет этнокультурное разнообразие и развитие национальных культур народов России. Планируется сохранить традиционно важные для округа смены форума – научно-техническую (включая выставку научно-технического творчества), а также смены, связанные с развитием самоуправления и предпринимательством.

Учащиеся 9-10 классов, ориентированные на службу в рядах Вооруженных Сил РФ, приедут в Пензу покорять площадку лагеря ПФО «Гвардеец». Участников будут отбирать по итогам региональных мероприятий в сфере допризывной подготовки, а также обязательных пятидневных учебных сборов.

Расширяется охват проекта «Золотая шайба», который реализуется в округе уже восьмой год. Заметным примером развития проекта стало проведение в 2021 году в его рамках окружного студенческого хоккейного турнира. В финале были представлены 12 регионов.

Активно планируется развивать проект «Ментальное здоровье». В 2019 году он начался в Нижегородской области. Сегодня в проекте участвуют 8 из 14 субъектов округа.

Кроме того, Игорь Комаров обсудил с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой методики и лучшие практики по реабилитации и адаптации к самостоятельной жизни молодых людей-инвалидов, детей-сирот и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Детский омбудсмен считает необходимым тиражировать окружной проект «Ментальное здоровье» на общефедеральном уровне.

В ходе совещания субъектам РФ была поставлена задача уделять особое внимание представлению максимальных возможностей для реализации детьми и молодежью заложенных в них способностей. Общественные проекты ПФО – один из важных инструментов этой работы.

Напомним, Пермский край участвует во всех общественных проектах ПФО. В 2021 году Прикамье оказалось на шестом месте в общем зачете, заняв призовые места в таких проектах, как «Туриада», «Зарница Поволжья» и «Золотая шайба» (старшая группа). Многодетная семья Абакшиных из д. Дойная Куединского муниципального округа признана самой успешной семьей в Приволжье.

В апреле 2022 года Пермский край вновь примет на своей территории заключительный, окружной этап Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников.