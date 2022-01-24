Дмитрий Махонин: Мы выделим дополнительные средства, чтобы быстрее подключать дома прикамцев к газу

Пермский край входит в тройку регионов-лидеров по показателям общего количества заявок, поступивших от жителей за время реализации программы, и числу заключенных договоров.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с министром жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Артемом Балахниным, на которой обсудили итоги работы отрасли в 2021 году и планы по ее дальнейшему развитию. Одной из ключевых тем совещания стала газификация в Прикамье.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что вопросы ЖКХ и благоустройства имеют особое значение для жителей региона, так как от качества предоставляемых коммунальных услуг и развития отрасли в целом, напрямую зависит комфорт их проживания. «Поэтому на реализацию мероприятий по данным направлениям ежегодно направляется серьезное федеральное и региональное финансирование. При подведении итогов исполнения бюджета на 2021 год мы с коллегами приняли решение – значимую часть средств, сэкономленных в прошлом году, направить на улучшение жизни наших жителей, в том числе на обеспечение газом жителей Прикамья – проектирование и строительство газопроводов до фасадов домов всех участников программы по догазификации. Чтобы быстрее подключать дома прикамцев к газу, мы дополнительно выделим более 300 млн руб.», – отметил губернатор Пермского края.

Как доложил Артем Балахнин, в рамках программы догазификации, стартовавшей в России летом 2021 года, уже сейчас обеспечена возможность подключения для 4 665 домовладений в газифицированных населенных пунктах. При этом в 1 247 из них газ уже пущен. В 2022 году будет догазифицировано порядка 13 тыс. домовладений, сообщил министр. «При этом Пермский край входит в топ-3 регионов по общему количеству заявок и числу заключенных договоров на догазификацию и является лидером в Приволжском федеральном округе», – сказал Артем Балахнин.

Напомним, задачу по догазификации домовладений в России в апреле 2021 года поставил президент РФ Владимир Путин. Он отметил недопустимость того, чтобы граждане страны платили за подключение домовладений к газу, если газопровод в населенный пункт уже проведен. По поручению губернатора Дмитрия Махонина Правительство Прикамья взяло на себя повышенное обязательство по подведению газа не до земельных участков домовладений, а непосредственно до фасадов домов.

В Министерстве ЖКХ акцентируют: чтобы газ был бесплатно доведен до домов в рамках программы догазификации, их собственникам необходимо подать предварительную заявку на подключение к сетям газоснабжения через единый федеральный портал connectgas.ru или в ближайшем отделении компании «Газпром Газораспределение Пермь». К обращению необходимо приложить документы, подтверждающие право собственности на недвижимость.

В ходе совещания министр также доложил о строительстве новых газопроводов в регионе: «Так, за прошлый год был построен 21 газопровод, благодаря этому возможность подключить свои дома к газу получили более 4 тыс. домовладений. В 2022 году планируется реализация по меньшей мере 36 проектов по строительству газопроводов в рамках государственных и инвестиционных программ в 15 муниципальных образованиях Пермского края. Общий объем финансирования на эти цели превышает 3 млрд руб.».

В завершении обсуждения вопроса Дмитрий Махонин поручил министерству наращивать темпы по строительству новых газопроводов и по догазификации, а также проработать и утвердить в первом квартале необходимые нормативные документы для ускорения этого процесса. «Мы первыми в стране приняли беспрецедентное решение – доводить газ не только до границ участков, а до фасадов домов. Это планку необходимо держать. Безусловно, самое главное сейчас – качественно и в срок реализовать все намеченные планы, чтобы жители края уже в ближайшее время смогли почувствовать улучшение жилищных условий», – подчеркнул губернатор Прикамья.