Губернатор дал поручение краевому Минтрансу взять на особый контроль перевозки на междугородних маршрутах

Причиной стал внезапный отказ от работы некоторых старых перевозчиков из-за проигранных конкурсов.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому Министерству транспорта держать на особом контроле ситуации, когда ряд предпринимателей начали отказываться от перевозок по междугородним автобусным маршрутам. «Подобные вопросы необходимо отрабатывать оперативно и в ручном режиме. Потому что от этого зависит мобильность и комфорт проживания жителей в территориях, – подчеркнул глава Прикамья. – Также прошу усилить контроль за перевозчиками, которые начинают работать по государственным контрактам».

Напомним, 17 января, в конце рабочего дня ведомство получило ряд писем об отказе действующих перевозчиков уже с 18 января осуществлять рейсы. Другие не вышли на линию даже без уведомления о прекращении работы. Часть жителей, которые не смогли выехать из своих населенных пунктов, обратились за помощью к губернатору через социальные сети.

В Министерстве транспорта отмечают, что уже занялись решением проблемы. «Мы еще осенью прошлого года провели аукционы и заключили государственные контракты с перевозчиками, то есть начали подготовку к переходу на новую модель оказания услуг. При этом предыдущим транспортным компаниям дали возможность доработать до срока окончания действия их свидетельств. И они обязаны были доездить до конца. Однако несколько перевозчиков, не исполнив свои обязательства, не вышли на маршруты. И поставили нас, Министерство транспорта, в сложную ситуацию, а жителей Прикамья оставили без транспортного сообщения с краевой столицей. На отказных маршрутах работал 31 автобус, – рассказал заместитель министра транспорта Прикамья Александр Полыгалов. – Министерство и подведомственное нам предприятие "Автовокзал" не располагает таким количеством свободной техники, чтобы закрыть эти "белые пятна" и спасти положение. Мы принимаем радикальные меры: на каких-то маршрутах сокращаем графики, привлекаем резервные автобусы, чтобы высвободить технику и поставить ее на брошенные маршруты, а также ищем в срочном порядке транспортные компании, готовые подхватить эти направления».

Отметим, всего без перевозчиков оставались 8 маршрутов: № 205 «Площадь Гознака г. Краснокамск – Ст. Курья», № 111 «Пермь (АС Южная) – д. Мостовая», № 339 «Пермь – курорт Усть-Качка», № 431 «Пермь – п. Юго-Камский», № 609 «Пермь – п. Пожва», № 663 «Пермь – с. Калинино», № 665 «Пермь – п. Сива ч/з п. Зюкайка», № 702 «п. Ильинский – Пермь». Их обслуживали такие перевозчики, как ООО «Бизнес-Д», ИП Андриевская А.В., ИП Негодяев Ю.С. Причиной отказа от работы, предполагают в Минтрансе, стало то, что перевозчики не выиграли конкурсы на маршруты, которые начнут работать по новым правилам.

В настоящее время, по данным ведомства, почти по всем маршрутам проблема решена. Сложней всего ситуация обстояла с п. Юго-Камский – это 15 графиков и 5 транспортных средств. На сегодняшний день перевозчик на маршрут найден – на линию с 21 января выйдет ПКГУП «Автовокзал». Согласно новому расписанию, будет 12 отправлений в сутки с каждой конечной остановки. А с 10 февраля по госконтракту на линию выйдет ООО «АААВТО».

На маршруте № 205 продолжает работать второй перевозчик, ИП Сидоров А.С. Параллельно решается вопрос с изменением схемы маршрута № 539 «Пл. Гознака г. Краснокамск – ул. Маршала Рыбалко», чтобы автобусы могли заезжать в Мысы. Также жители поселка могут добраться до краевой столицы на проходящих электричках или муниципальном маршруте № 433 «Ст. Мысы – М/р Конец-Бор» (г. Краснокамск). Этот маршрут перейдет на новую модель работы в конце марта. Контракт заключен с ООО «Автомания».

На маршрут № 111 вместо ООО «Бизнес-Д» выехал краевой перевозчик – ПКГУП «Автовокзал». Он будет обслуживать пассажиров до 9 февраля включительно, а с 10 февраля на линию выйдет новый перевозчик – ООО «Автобизнессистемы».

Брошенный график «Бизнес-Д» до Усть-Качки по маршруту № 339 подхватил второй перевозчик на данном маршруте – ООО «Компас». А уже через неделю, 27 января, на линию выйдут новые автобусы перевозчика ООО «АААВТО».

На маршруте № 609 продолжает работать второй перевозчик, ООО «МАП-1». Также жители могут добраться из Пожвы в Пермь на транзитных маршрутах № 696 «Кудымкар – Березники» и № 708 «Пермь – Кама». С 1 марта здесь начнет работу ООО «АААВТО».

До с. Калинино по маршруту № 663 возить пассажиров в ближайшие дни начнет ИП Жужгов И.Ю. В настоящее время идет утверждение графиков и оформление документов для начала работы перевозчика по маршруту. С 24 марта на линию выйдет уже перевозчик по госконтракту – ООО «Ригола».

По маршруту № 702 до п. Ильинский будет ходить ООО «Дизель». Перевозчик приступит к работе с субботы, с 22 января. До этого можно доехать до Перми на проходящем через Ильинский маршруте № 773 «Чермоз – Пермь». И уже 10 февраля по маршруту начнут курсировать автобусы ООО «Дилижанс».

Без перевозчика пока остается маршрут № 665 «Пермь – п. Сива ч/з п. Зюкайка». Но жители поселка могут добраться до столицы Прикамья на транзитном маршруте № 538а «Пермь – Фабрика "Северный Коммунар"». С 24 марта на линию с новым подвижным составом выйдет ООО «АААВТО».

Ситуация с перевозчиками, бросившими маршруты и оставившими жителей края без транспортного сообщения, по мнению специалистов Минтранса Пермского края, доказывает правильность выбранной стратегии дальнейшей работы межмуниципальных маршрутов. «Старые перевозчики работают по нерегулируемым тарифам. Они ранее заявились на маршрут, получили свидетельство на осуществление перевозок и начали работу. Но с точки зрения закона, к сожалению, никаких полномочий по контролю за ними нет. Министерство не может наказать их за такие выходки, как отказ от маршрута. Работа по новым правилам изменит ситуацию. Теперь с перевозчиками заключены государственные контракты. Помимо повышения качества оказываемых услуг и комфорта для пассажиров, появится возможность контроля за исполнением условий контракта. Перевозчик уже не сможет так просто отказаться от маршрута – его ждет существенный штраф. Также санкции предусмотрены за нарушение схемы маршрута, остановки в неустановленном месте, сбой графика следования и т.д.», – отмечает Александр Полыгалов.

Для контроля соблюдения расписания и пути следования на всех новых автобусах установлено навигационное оборудование. Диспетчеры ГКУ «Организатор пассажирских перевозок» Пермского края (подвед Минтранса) в режиме реального времени отслеживают все нарушения. «В случае, если водитель сошел с маршрута, мы это видим на карте, фиксируем, и такой график перевозчику не засчитывается. Соответственно, он не получит за него оплату», – отмечают специалисты «ОПП».

В дальнейшем отслеживать маршруты можно будет каждому жителю Прикамья. В январе заключен контракт на разработку РНИС – региональной навигационной информационной системы. Она будет доступна только для диспетчеров, а после доработки системы у пассажиров появится возможность видеть маршруты на интернет-ресурсах. К примеру, на Яндекс.Картах.