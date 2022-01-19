Большая меховая распродажа

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Дмитрий Махонин доложил Владимиру Путину о ходе развития Березниковско-Соликамской агломерации 15 января 2022
Владимир Путин одобрил проведение в 2023 году в Перми Международного форума «Россия – спортивная держава» 14 января 2022
В Новый год самые маленькие жители Прикамья смогут увидеть красочное онлайн-представление Кремлевской елки 28 декабря 2021
Презентован уникальный аудиовизуальный альбом «Музыка Приволжья» 28 декабря 2021