Власти Прикамья поддержали проект развития Кунгурского округа на ближайшие три года

Глава Пермского края поручил при реализации программы особое внимание уделить решению инфраструктурных проблем, развитию социальной сферы, туризма, строительству нового жилья, привлечению инвесторов и работе с действующими предприятиями.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провел системный час по вопросам Кунгурского муниципального округа в новом формате, который предполагает рассмотрение комплексного развития территории. С докладом о реализации социально-экономического потенциала муниципалитета выступил глава округа Вадим Лысанов.

Напомним, в прошлом году произошло объединение территории путем слияния двух самостоятельных муниципальных образований: города и района. Как подчеркнул губернатор Прикамья, важно, чтобы жители и административного центра, и каждого населенного пункта в округе чувствовали качественные изменения во всех сферах. Кроме того, в 2023 году Кунгур отметит 360-летие. «Сегодня особое внимание необходимо уделить решению инфраструктурных проблем, развитию социальной сферы, туризма, строительству нового жилья, привлечению инвесторов, работе с действующими предприятиями. Во главу угла должны быть поставлены не только новые проекты, но и вопросы, решения которых жители ждут не один десяток лет. Поэтому очень важно обсуждать программу социально-экономического развития с населением», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

По словам главы округа Вадима Лысанова, одним из ключевых направлений развития территории является реализация инвестиционных проектов в разных отраслях. За последние 5 лет проведена большая работа в социальной сфере – построено 4 детских сада, 12 спортивных площадок, 1 сельская врачебная амбулатория, 3 фельдшерско-акушерских пункта. В с. Кыласово был возведен дом культуры, в Кунгуре – культурно-развлекательный комплекс «Премьер зал», в с. Неволино – учительский дом, новые межшкольные стадионы появились в п. Первомайский и Кунгуре.

В сентябре прошлого года в ходе рабочей поездки в Кунгурский муниципальный округ губернатор Прикамья поручил взять на особый контроль строительство школ в с. Филипповка и в г. Кунгур. Как отметил Вадим Лысанов, работы по строительству нового школьного корпуса на 825 мест в жилом районе Железнодорожный Кунгура идут по графику. Новое здание планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году. По объекту в с. Филипповка был сменен нерадивый подрядчик и заключен новый муниципальный контракт, сейчас строительная компания уже приступила к работе. Сдача объекта запланирована на 2023 год. Губернатор Прикамья поручил главе округа держать ситуацию по возведению школы в Филипповке на личном контроле.

Кунгурский муниципальный округ является одним из лидеров по количеству построенных индивидуальных жилых домов в Прикамье. За прошедший год здесь введено в эксплуатацию более 25 тыс. кв. метров жилья. Как сообщил Вадим Лысанов, в целях расширения жилищного строительства запланировано формирование еще около 4 тыс. земельных участков. В рамках развития сферы ЖКХ планируется участие в программе «Чистая вода» нацпроекта «Экология»: планируется выполнить работы по реконструкции Сухореченского водозабора и системы водоподготовки города Кунгура (первый этап). На втором этапе – провести реконструкцию очистных сооружений в с. Плеханово и с. Шадейка. Кроме того, будет отремонтирована котельная в с. Филипповка.

Отметим, территория Кунгурского муниципального округа обладает высоким культурным и туристическим потенциалом. На сегодняшний день в муниципалитете находятся 4 памятника архитектуры федерального значения, 75 памятников архитектуры регионального значения, а также 60 объектов культурного наследия в Кунгуре и еще 19 – в населенных пунктах округа. «Для достижения положительной динамики развития округа особое внимание будем уделять объектам культурного наследия, которые требуют реставрации», – подчеркнул глава округа Вадим Лысанов.

Дмитрий Махонин поручил ему проработать вопрос присвоения части Кунгура статуса достопримечательного места. Это позволит сохранять исторический облик города комплексно, не придавая каждому строению статус объекта культурного наследия. «Кроме перечня ценных зданий и сооружений здесь установлены и достаточно жесткие требования к новому строительству и реконструкции – высотности, материалам и цвету фасадов, ограждениям, окнам и пр., чтобы современными несуразными строениями не разрушить очарование места», – акцентировал губернатор.

Подробно участники совещания обсудили развитие туризма в территории. Глава округа представил шесть основных направлений. Так, например, планируется создание туристического маршрута «НеобыЧАЙные истории земли Пермской», создание геопарка «Кунгурский», модернизация туристического парка «Ильинка», развитие агротуризма, разработка инвестиционного проекта в д. Мыльники, который станет постоянной площадкой для проведения фестиваля «Небесная ярмарка» и фестиваля сверхлегкой авиации, а также участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города в 2023 году. Территория планирует за счет реализации проектов увеличить туристический поток.

В ходе обсуждения стратегии развития муниципалитета с предложениями выступили главы профильных министерств. Заместитель председателя Правительства, министр промышленности и торговли Алексей Чибисов обозначил, что в территории не используется порядка 100 тыс. гектаров земли хозяйственного назначения. Он предложил местным властям активней вовлекать в оборот эти земли для их использования сельхозпроизводителями, а также потенциальными инвесторами.

В свою очередь и.о. министра культуры Марина Илюхина попросила уделить внимание популяризации среди молодежи Пушкинских карт: «В настоящий момент всего 37% молодых людей имеют эту карту. Из 10 учреждений культуры только 2 участвуют в этой программе. В целом около 50 млн руб. федеральных средств могут получить эти учреждения, что не учитывается муниципалитетом в работе. Прошу активизироваться».

По итогам системного часа губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил профильным министерствам уделить Кунгурскому округу особое внимание и оказать необходимую поддержку в начинаниях. «В свою очередь, от руководства территории жду повышения результативности работы. На объединенной территории не только центр должен быть комфортным и безопасным для жителей, но и отдаленные поселения. На качественные улучшения округа край готов направить в ближайшие три года 1 млрд рублей. Они включают в себя средства регионального дорожного фонда, субсидии преобразованным территориям и другие целевые источники. Это позволит реализовать не только новые проекты, но и решить проблемные вопросы из многих сфер», – заключил Дмитрий Махонин.

Фото: Максим Кимерлинг