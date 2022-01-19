Губернатор поддержал инициативу вернуть студентам и школьникам льготы на разовый проезд на электричках

По поручению Дмитрия Махонина в ближайшее время Правительство Пермского края подготовит соответствующие изменения в нормативные документы.

18 января, на заседании инфраструктурного комитета краевого Законодательного Собрания рассмотрели вопрос, поддержанный губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, о возобновлении предоставления студентам и школьникам (с 7 лет) льгот в размере 50% на разовые билеты на проезд в электричках на территории Прикамья. Как рассказали в краевом Минтрансе, такая скидка для учащихся очной формы обучения действовала до 2009 года. Затем были введены различные виды абонементов, предусматривающие аналогичную скидку на проезд в 50%. Однако в условиях пандемии коронавируса учащиеся не могут ими пользоваться в связи с тем, что занятия часто проходят в дистанционном формате и покупать проездные документы на данный вид транспорта им невыгодно. В ведомстве уточнили, что в 2021 году двухнедельным абонементом воспользовалось 35,3 тыс. пассажиров. Это почти на 40% меньше, чем в доковидном 2019 году.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил региональному Правительству в кратчайшие сроки подготовить соответствующие изменения в нормативные документы для дальнейшего рассмотрения депутатами Законодательного Собрания. В случае их одобрения льгота будет действовать в течение учебного года – в период с 1 сентября по 15 июня. В настоящее время вопрос внесения изменений в нормативную базу находится на исполнении краевого Министерства образования.

«Мы понимаем, что льгота в 50% на проезд в электричках даст возможность студентам и школьникам сэкономить на проезде. Для нас важно поддержать молодежь, которая является будущим нашего региона и стремится получить образование. Кроме того, возобновление предоставления скидки на разовый проезд поможет сделать данный вид транспорта более востребованным и нарастить пассажиропоток на железнодорожных маршрутах Прикамья. При этом отмечу, что сегодня улучшается качество услуг перевозок на пригородных направлениях. Мы постепенно вводим на различные направления удобные «Ласточки», и поездки на электричках становятся более комфортными для пассажиров. Скидка на разовый проезд позволит сделать данный вид транспорта более популярным», - подчеркнул Дмитрий Махонин.

В ходе проработки вопроса региональный Минтранс совместно с АО «Пермская пригородная компания» (ППК) пришли к выводам, что введение льготы на разовый проезд способно дать прирост пассажиропотока на пригородном железнодорожном транспорте на 153 тыс. человек в год. В Минтрансе Прикамья оценивают, что возвращение льготы также поможет снизить нагрузку на бюджет. «Скидка позволит студентам, обучающимся в административных центрах, возвращаться в выходные на железнодорожном транспорте и в целом увеличит мобильность данных групп населения. Кроме того, это снизит общую нагрузку на бюджет Пермского края ориентировочно на 1,3 млн руб. в год», - пояснил министр транспорта Андрей Алякриснкий.

По информации АО «Пермская пригородная компания» после принятия необходимых нормативно-правовых актов, компания готова в 10-дневный срок обеспечить все технические мероприятия для предоставления льгот проезда.

Отметим, в настоящее время льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом в Прикамье предоставляются в соответствии с Законом Пермского края № 227-ПК от 28 августа 2013 г.

Согласно ему, льгота в 50% доступна учащимся с 1 сентября по 15 июня по абонементам:

- абонемент рабочего дня (оформляется не менее чем на 15 дней, действителен для проезда в течение срока действия, указанного в билете, по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам, кроме нерабочих праздничных дней);

- ежедневный абонемент (может оформляться сроком действия на 15, 20 и 25 дней подряд за указанный период);

- абонемент выходного дня (оформляется на месяц, действителен для проезда по пятницам, субботам, воскресеньям, понедельникам, праздничным дням, в день перед праздником и в день после праздника с даты по дату исключительно соответствующего месяца и года);

- абонемент на даты (может оформляться на срок действия от 15 произвольных дат в течение одного календарного месяца).

Продажа абонементов осуществляется при предоставлении студенческого билета или справки из школы.