В Новый год самые маленькие жители Прикамья смогут увидеть красочное онлайн-представление Кремлевской елки

В канун праздника, 31 декабря, а также 7 и 13 января ребят ждет «Волшебная сказка Стеклодува».

В преддверии Нового года юные жители Пермского края вместе с малышами со всей страны смогут посмотреть трансляцию с Общероссийской Кремлевской елки. Премьерный показ состоится 31 декабря на федеральном детско-юношеском телеканале «Карусель» в 18.00 (время московское).

Мероприятие и телетрансляция новогоднего представления организованы по поручению президента страны Владимира Путина.

В этом году на сцене Государственного Кремлевского дворца будет показан красочный спектакль «Волшебная сказка Стеклодува». В основе его сюжета лежит история мальчика Саши, которому для того чтобы повзрослеть, необходимо пройти ряд испытаний, разочароваться в друзьях и вновь их обрести. Волшебник Стеклодув создает стеклянные шары из северного сияния, блеска глаз, морозного воздуха, теплых слов – и в каждую игрушку помещает героев сказок. В масштабном представлении на одной сцене встретятся Гуси-лебеди, Емеля, Печка, Щука, Снеговик и Золотая рыбка, исполняющая самые заветные желания!

Новогодний спектакль создан заслуженным деятелем искусств России, мастером музыкальных постановок для детей Ефремом Подгайцом в соавторстве с классиком детской литературы Андреем Усачевым и сценаристами Ольгой Собениной и Александром Жуковым. Режиссер-постановщик представления – Алексей Малыхин, художник-постановщик – заслуженный деятель искусств Российской Федерации Анатолий Нежный.

Повтор записи новогоднего представления состоится 7 и 13 января.

Напомним, в предновогодние дни в Пермском крае также проходит акция «Ёлка желаний». Исполнить заветную мечту земляка может также любой желающий. Для этого надо зайти на сайт Елкажеланий.рф, нажать кнопку «Исполнить желание», выбрать регион «Пермский край» и предел суммы подарка, а затем вручить подарок адресату в период со 2 декабря по 28 февраля.

Кроме того, пермяки старше 14 лет могут присоединиться ко Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» и сделать подарок одному из жителей нашей страны. Инициатива проводится при поддержке волонтерского движения #МыВместе. Форматы участия в ней могут быть самые разные. Желающие присоединиться могут, например, стать волонтером и подарить подарки ребятам из детских домов, интернатов, медицинских учреждений, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, поздравить детей врачей, работающих в период пандемии и одиноко проживающих пенсионеров. Для это необходимо зарегистрироваться на сайте Добро.ру, зайти на страницу акции, в поле функции выбрать интересующий формат участия, нажать кнопку «Подать заявку» и определиться с удобной датой.