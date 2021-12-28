Презентован уникальный аудиовизуальный альбом «Музыка Приволжья»

В его основу легли значения высот географических объектов в регионах федерального округа, преобразованные в звуковые колебания.

Сегодня, 27 декабря, состоялась премьера альбома «Музыка Приволжья». Напомним, в его основу легли преобразованные специалистами Роскартографии в звуковые колебания значения высот географических объектов регионов Приволжского федерального округа. ПФО первым в стране создал уникальную мелодию, написанную природой. Полученные таким образом 14 отдельных композиций стали единым произведением «Музыка Приволжья». Целью проекта является повышение интереса жителей округа к культуре, истории, национальным особенностям соседних регионов, знакомство с музыкой, как с базовой культурной составляющей.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что Прикамье является уникальным регионом с особой природной красотой. По его словам, большая протяженность края, его близость к Уральским горам, обилие водных артерий придало его ландшафту неподражаемый вид. Исключительное расположение в самом сердце Евразии повлияло и на традиции, культуру населяющих край представителей разных народов. Всё это вызывает интерес не только у жителей Прикамья, но и у многочисленных туристов, посещающих регион в течение всего года.

«Музыкальный проект родился в процессе выполнения работ по актуализации рельефа России. Мы выбрали для него Приволжский федеральный округ, где действительно уникальный ландшафт. Результатом эксперимента стало сотрудничество Роскартографии с композитором Михаилом Мищенко и аппаратом полномочного представителя президента РФ в ПФО», – рассказал генеральный директор Роскартографии Сергей Карутин.

В полпредстве президента РФ в ПФО отметили, что специалисты преобразовали значения высот холмов, низменностей, рек и гор ПФО в звуковые колебания. «В итоге каждый регион нашего округа – от Кировской до Оренбургской области, от поймы Волги до предгорий Урала в Пермском крае – «зазвучал». Графики перепада высот легли в основу тектонической музыки одного из крупнейших территориальных образований России», – сообщили в полпредстве Президента РФ в ПФО.

Адаптацию графиков в музыкальные колебания провела группа «Космонавтика», аранжировкой занимался композитор Михаил Мищенко. «Мне всегда был интересен симбиоз музыки и природы, и здесь мы полностью интегрировали два этих понятия в большое полотно. Рад, что связь искусства и науки можно теперь не только увидеть, но и услышать», – сказал Михаил Мищенко.

Всю красоту музыки и ландшафтов родной земли можно оценить, посмотрев видеоклип проекта (http://pfo.gov.ru/), а саму композицию посмотреть по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/-z69UrGpyKfFuA. Релиз альбома «Музыка Приволжья» Михаила Мищенко намечен на начало 2022 года на таких площадках, как Яндекс.Музыка и Apple Music.