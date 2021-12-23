Прикамские семьи смогут получать поддержку на детей от рождения до школы

Владимир Путин встретился с журналистами всей страны на ежегодной пресс-конференции. Глава страны ответил на множество вопросов, в том числе и социальной направленности.

Владимир Путин заявил, что в ближайшее 1,5 года система поддержки семей с детьми окончательно будет выстроена от рождения до школы. Своевременность данной поддержки высоко оценила председатель Пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО» Ирина Ермакова.

«Сейчас это поддержка необходима как никогда. Демографическая ситуация и так оставляет желать лучшего, а в последнее два года вмешалась и коронавирусная инфекция, из-за которой ухудшилась финансовая составляющая населения. Особенно почувствовали это на себе семьи с детьми. Введение системы мер поддержки, конечно, повлияет на решение родителей о рождении второго, третьего, четвертого ребенка. И поддержка таких семей нужна не только при рождении ребенка, а на протяжении всего его взросления. И такой системный подход просто необходим», — отметила эксперт.

Во время пресс-конференции президенту также задали вопрос о федеральной программе по предоставлению земельных участков многодетным семьям. Журналист отметил, что у регионов часто не хватает собственных бюджетных средств на строительство дорог и обустройство новых микрорайонов. Он предложил заложить эти средства в федеральных программах или национальных проектах.

«Нужно просто вписать эти потребности в реализацию проектов, о которых вы сказали, и в реализацию проектов инфраструктурного развития территорий. Обязательно такую задачу поставлю перед правительством и регионами, чтобы регионы оставили свои заявки на развитие в том числе региональной дорожной сети. Это всё обеспечено финансированием, нужно только состыковать проблему, о которой вы сказали, с нашими планами развития. Обязательно этот вопрос перед правительством поставлю», — сказал Владимир Путин.

По словам председателя Общественного совета при Министерстве социального развития Пермского края Лилии Ширяевой, в Пермском крае эта программа реализуется комплексно.

«В Пермском крае бесплатные участки многодетным предоставляются только с окончательно оснащенной инженерной инфраструктурой. Школы, детские сады — обязательно должны быть построены, это обусловлено федеральным законом. Кроме того, предусмотрена доработка проекта планирования территории. Если чего-то не хватает, то есть возможность решить эту проблему до двух-трех лет», — пояснила эксперт ситуацию в регионе.

Всего в Пермском крае действует более сорока мер социальной помощи и поддержки семей. Формат помощи для каждой семьи определяется индивидуально, в зависимости от конкретных обстоятельств при обращении в местный отдел соцзащиты.