Пермский эксперт прокомментировал мнение Путина о строительстве мусороперерабатывающих заводов

На традиционной ежегодной пресс-конференции Владимира Путина был поднят вопрос о строительстве мусороперерабатывающих заводов и беспокойству жителей по этому поводу. Андрей Зайцев, декан географического факультета ПГНИУ, прокомментировал позицию главы государства.

Вопрос задала журналистка из Ленинградской области. Она отметила, что жители выступают за закрытие полигонов, но при этом они же оказываются против строительства заводов по мусоропереработке, и поинтересовалась, как решать этот вопрос.

Владимир Путин ответил, что жителям регионов не стоит бояться строительства мусороперерабатывающих заводов. При этом, чтобы реакция не была негативной, людям нужно подробно рассказывать о работе таких заводов и пользе для окружающей среды.

«Надо разъяснять, показывать. Понимаете, ведь современные мусороперерабатывающие заводы могут находиться не только вдали от населенных пунктов, но и прямо в центре крупных городов! Посмотрите на Японию. В центре городов-миллионников расположены мусороперерабатывающие заводы. И они не оказывают никакого влияния на экологию и здоровье людей. Кроме того, в их строительстве есть и иные позитивные сопровождающие – создание новых рабочих мест, рост заработной платы. Так что надо идти по этому пути», — прокомментировал глава государства.

С мнением президента согласен Андрей Зайцев, декан географического факультета ПГНИУ. Он отмечает, что, если на мусороперерабатывающих заводах применяются наилучшие доступные технологии, то вред окружающей среде минимален.

«Современные технологии позволяют свести к минимуму негативное воздействие таких объектов. Безусловно, это меньшее зло, чем создание новых полигонов ТКО, пусть даже оборудованных современными природоохранными системами. При этом, отмечу, что строительство таких заводов не снимает задачу снижения объемов образования коммунального мусора. Прежде всего, надо приложить все усилия, чтобы коммунальные отходы не образовывались. Есть ряд подходов, позволяющие достичь этого», – отметил декан.

Напомним, проблемы экологии уже затрагивались на прямой линии с Владимиром Путиным, которая прошла летом 2021 года. Тогда, отвечая на вопросы жителей, президент обозначил основные загрязнители окружающей среды: промышленные предприятия, система ЖКХ, общественный транспорт. И в послании к Федеральному собранию поручил ускорить установление ответственности компаний за нанесение вреда экологии. Также президент заявил о необходимости ввести механизм финансовой ответственности производителей за утилизацию отходов и упаковок.