Пермский край на пресс-конференции Путина представят два СМИ

Традиционная пресс-конференция Президента РФ состоится в четверг, 23 декабря. Трансляцию можно будет посмотреть в 14:00 по местному времени на всех главных телеканалах.

На встрече с представителями СМИ глава государства подведет главные итоги уходящего года и обозначит планы на следующий год, а также ответит на вопросы журналистов. В этом году впервые с начала пандемии пресс-коференция пройдет в очном формате, но из-за пандемии коронавируса число журналистов сокращено почти вдвое — до 500 человек. Кроме того, по этой же причине мероприятие проведут не в Центре международной торговли, а в московском Манеже.

От журналистов Пермского края вопрос главе государства на пресс-конференции впервые прозвучал в 2016 году - вопрос задал Денис Поляков из кунгурской "Искры".



В 2017 году на пресс-конференции с Президентом РФ общероссийского народного фронта свой вопрос Владимиру Путину задала Ольга Сёмина, редактор газеты "Осинское Прикамье".

В 2021 году от Пермского края, судя по опубликованному списку, на пресс-конференцию приглашены представители газеты «Камские зори» (г. Добрянка) и телеканала «Верхнекамье ТВ».

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Фото Ольги Сёминой

Конференция 2019 года