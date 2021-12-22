24 декабря Федеральная служба судебных приставов проводи Всероссийскую информационную акцию "Узнай о своих долгах", целью которой является популяризация электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств" и иных онлайн-сервисов ФССП России".

В рамках акции по инициативе УФССП России по Пермском краю проводится ряд мероприятий, направленных на повышение кровеня правовой грамотности населения и предоставление должникам максимума возможностей расплатиться с имеющимися задолженностями.

На территории всего Пермского края судебные приставы проводят промоакции в крупных торговых центрах и иных общественных местах, в ходе которых массово распространяются листовки с информаций о Банке данных исполнительных производств.

Также о возможностях онлайн-сервисах ФССП России информируются трудовые коллективы организаций и предприятий, расположенных на территории города Перми и в МО Пермского края.

Напоминаем, что в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» судебные приставы имеют право накладывать арест на банковские счета должников, их движимое и недвижимое имущество, выносить постановления о временном запрете на выезд за пределы страны и о временном ограничении на пользование должником специальным правом на управление транспортным средством.

Последствиями этих действий может стать арест автомобиля, невозможность оплаты покупок денежными средствами с собственного счёта, отдыха за границей. Для предупреждения возможных ситуаций лучше самостоятельно держать на контроле появление собственной задолженности, чем ждать применения мер принудительного исполнения судебными приставами.

Для получения информации о наличии или отсутствии задолженности достаточно зайти на официальный сайт УФССП России по Пермскому краю по адресу www.r59.fssp.gov.ru и воспользоваться разделом «Банк данных исполнительных производств», внести фамилию и имя человека, название предприятия или номер исполнительного производства.

Система предоставляет довольно исчерпывающую информацию: данные должника, номер документа, сумму долга, адрес отдела судебных приставов, фамилию и контактный телефон судебного пристава-исполнителя. Кроме того, в случае наличия задолженности, должник имеет возможность не только распечатать квитанцию по её оплате, но и здесь же на сайте рассчитаться с долгом с помощью электронных платежных систем