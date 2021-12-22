Эксперты об улучшении условий для реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья в Прикамье

Региональные власти планируют улучшить условия для восстановления жителей Пермского края с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

В Прикамье действует Центр комплексной реабилитации инвалидов, который нуждается в расширении и увеличении охвата услугами, пояснили в региональном Министерстве социального развития. Сейчас люди с ОВЗ долго ждут своей очереди, так как возможности по числу единовременно пребывающих в центре небольшие. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал важность создания условий для адаптации инвалидов. «Люди с ограниченными возможностями здоровья должны получать необходимую поддержку, в том числе для социальной адаптации. Это позволит им вести полноценный образ жизни и активно участвовать в общественной жизни», – отметил глава Прикамья.

Чтобы люди с ОВЗ проходили реабилитацию в более комфортных и современных условиях, региональные власти планируют перевести спецучреждение в другое помещение. Для этих целей Министерством закупок Пермского края объявлен аукцион на приобретение имущественного комплекса в Перми для размещения Центра реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Начальная цена контракта – 208 млн руб.

Подходящий объект должен состоять из одного или двух зданий площадью от 2,1 до 4 тыс. кв. метров. В будущем центре должны быть помещения для размещения залов физической реабилитации, кинезотерапии, спортивного и актового залов, столовой и кабинеты специалистов. Непременным условием является наличие спальных жилых двух- и трехместных комнат с возможностью организации в каждой из них мест для личной гигиены, удобных для проживания людей с ОВЗ. Здание должно быть полностью доступным для маломобильных граждан, этажи выше первого должны быть оборудованы лифтом. Территория приобретаемого объекта будет огорожена и благоустроена дорожками и площадками для занятия адаптивными видами спорта. Общая площадь участка, выкупаемого вместе со зданием, должна составлять от 8,5 до 10 тыс. кв. метров.

Как сообщили в региональном Минсоцразвития, только за 11 месяцев 2021 года оказано почти 5 тыс. реабилитационных услуг более 3,3 тыс. человек, из них 2,5 тыс. – дети.

Жители Пермского края, имеющие инвалидность, могут получать сертификаты или направление на социальную реабилитацию в условиях дневного или временного пребывания по одному из комплексов реабилитационных программ, в случае имеющихся показаний – по индивидуальной программе. Предоставление данных услуг носит заявительный характер.

Для их получения необходимо обратиться с заявлением в территориальное управление Минсоцразвития по месту жительства, в МФЦ, либо оформить заявку с помощью портала Госуслуг.

Отметим, с августа 2020 года запущено предоставление реабилитационных услуг и услуг ранней помощи в удаленном виде на базе Центра комплексной реабилитации инвалидов. За это время дистанционная форма хорошо себя зарекомендовала, в связи с чем сейчас Министерство социального развития Пермского края разрабатывает соответствующий стандарт.

Руководитель ООО «Центр избирательных технологий», политический эксперт, политтехнолог Людмила Ознобишина так прокомментировала нововведения: «Проблема оказания реабилитационной помощи инвалидам и особенно детям-инвалидом стоит в крае особенно остро. Создание современного центра реабилитации обсуждается достаточно давно. Но пока говорить о каких-то подвижках преждевременно. И новость о приобретении готового имущественного комплекса, а не строительство нового внушает небольшой оптимизм.

Программы реабилитации детей-инвалидов в современных условиях, осуществляемые планово и регулярно могли бы способствовать дальнейшей социализации детей-инвалидов, объединению таких семей, оказанию им качественной помощи.

Тема крайне важная и болезненная, инвалиды - федеральная категория льготополучателей, но все проблемы лежат на плечах регионов и органов местного самоуправления. Недавно прошло долгожданное увеличение пособий для семей с детьми-инвалидами. Это позитивный шаг. Теперь дело за системным решением проблемы реабилитации».